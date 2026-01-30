Ο πόνος στη μέση δεν εμφανίζεται ξαφνικά από το πουθενά. Το πρόβλημα δημιουργείται, λίγο λίγο, χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Ώρες καθισμένοι στο γραφείο, μπροστά από οθόνες, σε καρέκλες που δεν στηρίζουν σωστά το σώμα και σε στάσεις που επιβαρύνουν, και μετά απότομες και βιαστικές κινήσεις, λόγω πιέσης, και βάρη που σηκώνονται με λάθος τρόπο.

Η αλήθεια είναι ότι η μέση μας δεν έχει σχεδιαστεί για τον τρόπο ζωής που κάνουμε σήμερα. Δεν αντέχει την ακινησία, ούτε την κακή στάση, ούτε την ξαφνική και βίαιη υπερφόρτωση. Γι’ αυτό και ο πόνος στη μέση είναι ένα κοινό πρόβλημα για μεγάλο ποσοστό ανθρώπων.

Αν καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει στη σπονδυλική σας στήλη και πώς επιβαρύνεται, μπορείτε να μειώσετε τον πόνο ή ακόμη και να τον προλάβετε. Και ως προς αυτό, ειδικοί στο Men’s Health δίνουν κάποιες χρήσιμες συμβουλές..

Τι είδους πόνο στη μέση έχετε;

Η σπονδυλική στήλη είναι το «κανάλι» που προστατεύει τον νωτιαίο μυελό. Οι σπόνδυλοι σχηματίζουν έναν σωλήνα γύρω του και οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι προσφέρουν ευκαμψία. Όταν αυτή η δομή διαταραχθεί, ο πόνος συνήθως ανήκει σε μία από τις τρεις κατηγορίες:

► Μυϊκός πόνος – Εμφανίζεται όταν οι μύες που στηρίζουν τη σπονδυλική στήλη είναι αδύναμοι, σε ανισορροπία ή υπερβολικά καταπονημένοι. Σφίξιμο, ευαισθησία, ίσως και σπασμοί. Είναι ο πόνος που νιώθουν συχνά όσοι γυμνάζονται με λάθος τρόπο… ή σπάνια.

► Πόνος από τις αρθρώσεις – Τον αισθάνεστε πιο «βαθιά». Συνοδεύεται από δυσκαμψία, ειδικά αν μείνετε πολλή ώρα στην ίδια στάση. Συνήθως προέρχεται από φθορά στη σπονδυλική στήλη, με πιο συχνή την οστεοαρθρίτιδα, όταν ο χόνδρος ανάμεσα στους σπονδύλους αλλοιώνεται.

► Νευρικός πόνος – Προκαλείται από δομικά προβλήματα, όπως μια προεξοχή δίσκου που μπορεί να πιέζει τα νεύρα. Προκαλεί μια αίσθηση καψίματος ή μυρμηγκιάσματος. Αν συνοδεύεται από μούδιασμα, αδυναμία στα πόδια ή αστάθεια, χρειάζεται άμεση ιατρική βοήθεια, γιατί η καθυστέρηση μπορεί να αφήσει μόνιμη βλάβη.

Πώς να αντιμετωπίσετε τον πόνο στη μέση

Κινηθείτε

Σχεδόν κάθε μορφή άσκησης δυναμώνει τους μύες που σταθεροποιούν τη σπονδυλική στήλη. Η κίνηση έχει και αντιφλεγμονώδη δράση, κάτι που ωφελεί άμεσα τη μέση. Ασκήσεις κορμού, όπως bird dogs και dead bugs, είναι εξαιρετικές επιλογές. Αντίθετα αυτό που πρέπει να αποφεύγετε είναι ο πιο «ύπουλος» συνδυασμός κινήσεων: σκύβω, σηκώνω βάρος και στρίβω ταυτόχρονα. Η άσκηση βοηθά επίσης στη μείωση του σωματικού βάρους. Κάθε κιλό λιγότερο ανακουφίζει τη σπονδυλική στήλη.

Διαχείριση του πόνου

Τα οπιοειδή, πέρα από τον κίνδυνο εθισμού, δεν είναι καλή λύση για τη μέση γιατί δεν αντιμετωπίζουν τη φλεγμονή. Καλύτερη επιλογή είναι τα αντιφλεγμονώδη, όπως η ιβουπροφαίνη ή η ναπροξένη, αλλά και τοπικά τζελ. Για νευρικό πόνο, συχνά χρησιμοποιούνται αναισθητικές αλοιφές. Σε πιο έντονες περιπτώσεις, ο γιατρός μπορεί να προτείνει μυοχαλαρωτικά ή φάρμακα για τα νεύρα.

Ενέσεις trigger point

Πρόκειται για μια ιατρική θεραπευτική μέθοδο που στοχεύει «σφιγμένους» μύες, όπως ο βελονισμός, αλλά με έγχυση ουσίας που χαλαρώνει την περιοχή και διακόπτει τον κύκλο έντασης και πόνου για περίπου έναν μήνα.

Φυσικοθεραπεία

Η φυσικοθεραπεία συχνά βασίζεται σε ειδικά προγράμματα ενδυνάμωσης του κορμού ή ασκήσεις κάμψης και έκτασης, ειδικά αν ο πόνος «κατεβαίνει» στο πόδι, όπως στην ισχιαλγία. Η χειροθεραπεία από φυσικοθεραπευτή μπορεί επίσης να βοηθήσει σημαντικά.

Ενέσεις στη σπονδυλική στήλη

Οι επισκληρίδιες ενέσεις στεροειδών μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση νευρικού πόνου για περίπου τρεις μήνες. Για πόνο στις αρθρώσεις μεταξύ των σπονδύλων, υπάρχουν ειδικοί αποκλεισμοί νεύρων και τεχνικές που «απενεργοποιούν» το νεύρο για μεγαλύτερο διάστημα.

Και το χειρουργείο;

Τελικά το χειρουργείο το χρειάζονται πολύ λίγοι. Σήμερα, μόνο περίπου το 10% όσων υποφέρουν από πόνο στη μέση θα φτάσουν τελικά σε αυτό.

Και κάτι ενδιαφέρον: οι απεικονιστικές εξετάσεις δεν συμβαδίζουν πάντα με το πώς νιώθετε. Κάποιοι έχουν εμφανείς αλλοιώσεις και δεν πονάνε, ενώ άλλοι με «καλύτερη» εικόνα υποφέρουν καθημερινά. Ο γιατρός θα σας βοηθήσει να βάλετε τα ευρήματα σε πλαίσιο και να βρείτε την καλύτερη λύση, βάσει των δικών σας δεδομένων και αναγκών.