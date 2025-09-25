Το φαγητό στο πιάτο μας επηρεάζει τη στοματική μας υγεία. Αυτό διαπίστωσε επιστημονική έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Periodontology.

Συγκεκριμένα οι ερευνητές στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όσοι κατανάλωναν περισσότερα τρόφιμα της μεσογειακής διατροφής – όπως λαχανικά, όσπρια, ελαιόλαδο, ξηρούς καρπούς και ψάρια – είχαν λιγότερη φλεγμονή στα ούλα, ενώ όσοι δεν ακολουθούσαν τη μεσογειακή διατροφή και έτρωγαν περισσότερα κόκκινα κρέατα είχαν το αντίθετο αποτέλεσμα.

Γιατί είναι σημαντικό

Η φλεγμονή των ούλων είναι το πρώτο στάδιο της περιοδοντικής νόσου, που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε απώλεια δοντιών. Και δεν σταματά εκεί: η έρευνα δείχνει ότι η περιοδοντική νόσος συνδέεται με καρδιακά προβλήματα και άλλες φλεγμονώδεις καταστάσεις. Η μελέτη αυτή υποδηλώνει ότι οι ίδιες διατροφικές συνήθειες που προστατεύουν την καρδιά, μπορεί να προστατεύουν και τα ούλα και τα δόντια μας.

Πώς έγινε η μελέτη

Οι ερευνητές από το King’s College London στρατολόγησαν περίπου 200 ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο για να εξετάσουν τη σχέση ανάμεσα στη διατροφή και τη φλεγμονή των ούλων. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν αναλυτικά ερωτηματολόγια για τις διατροφικές τους συνήθειες, τα οποία βαθμολογήθηκαν βάσει δείκτη μεσογειακής διατροφής.

Παράλληλα, οι επιστήμονες μέτρησαν την υγεία των ούλων με κλινικούς δείκτες περιοδοντικής φλεγμονής. Αυτός ο διατομεακός σχεδιασμός τους επέτρεψε να εντοπίσουν συσχετίσεις μεταξύ διατροφικών προτύπων και φλεγμονής των ούλων σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, όσοι ακολουθούσαν πιο πιστά τη μεσογειακή διατροφή εμφάνιζαν χαμηλότερα επίπεδα φλεγμονής στα ούλα. Η προστατευτική επίδραση ήταν ισχυρότερη σε όσους κατανάλωναν πολλά φυτικής προέλευσης τρόφιμα και υγιεινά λιπαρά.

Αντίθετα, η χαμηλή συμμόρφωση στη μεσογειακή διατροφή και η κατανάλωση κόκκινου κρέατος συνδέθηκαν με χειρότερη υγεία των ούλων. Οι ερευνητές τόνισαν ότι η υψηλή κατανάλωση κόκκινου κρέατος σχετιζόταν ιδιαίτερα με μεγαλύτερη περιοδοντική φλεγμονή, ακόμα κι όταν ελήφθησαν υπόψη άλλοι παράγοντες.

Προφανώς η διατροφή δε ν είναι ο μοναδικός παράγοντας για την υγεία των ούλων. Η στοματική υγιεινή και η γενετική παίζουν επίσης ρόλο. Όμως η μελέτη προσθέτει πειστικά στοιχεία ότι αυτό που βάζουμε στο πιάτο μας μπορεί να είναι πραγματικό σημαντικό.

Χρησιμοποίησε ελαιόλαδο αντί για βούτυρο ή βαριές σάλτσες.

Πρόσθεσε φασόλια και φακές σε σούπες, σαλάτες ή μαγειρευτά.

Βάλε πράσινα φυλλώδη λαχανικά όπως σπανάκι ή ρόκα σε σάντουιτς, ζυμαρικά ή ομελέτες.

Επίλεξε ψάρια, ειδικά λιπαρά όπως σολομό ή σαρδέλες.

Έχε ξηρούς καρπούς ως σνακ ή πρόσθεσέ τους σε σαλάτες και μπολ δημητριακών.

Πρέπει να κόψουμε το κόκκινο κρέας;

Αρχικά πρέπει να σημειωθεί πως λόγω του μεγέθους της μελέτης διαπιστώθηκαν μόνο συσχετίσεις και όχι αιτιώδεις σχέσεις. Θα χρειαστούν δηλαδή μεγαλύτερες και μακροχρόνιες έρευνες για να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα.

Σε κάθε περίπτωση, οι διαπιστώσεις των ερευνητών δεν σημαίνουν ότι το κόκκινο κρέας πρέπει να αποκλειστεί.

Η μελέτη απλώς δίνει έναν ακόμη λόγο για να περιορίσουμε το κόκκινο κρέας και να το αντικαταστήσουμε κάποιες ημέρες μέσα στην εβδομάδα με φυτικές πρωτεΐνες ή ψάρι. Εφόσον στη διατροφή σας υπάρχουν αρκετές άλλες υγιεινές επιλογές, ένα περιστασιακό πιάτο με μοσχάρι μπορεί να είναι όχι μόνο ευχάριστη αλλά και σημαντική προσθήκη.

Και βέβαια, οι βασικές αρχές για την προστασία των δοντιών και των ούλων δεν αλλάζουν: το βούρτσισμα, το νήμα και οι τακτικοί έλεγχοι στον οδοντίατρο παραμένουν απαραίτητα. Ο συνδυασμός αυτών των συνηθειών με μια αντιφλεγμονώδη διατροφή δίνει στα ούλα (και στον υπόλοιπο οργανισμό σου) πιο γερή βάση για μακροπρόθεσμη υγεία.