Η χρήση της σεμαγλουτίδης έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, είτε πρόκειται για τον έλεγχο του διαβήτη τύπου 2 είτε για την απώλεια βάρους. Μάλιστα για τον δεύτερο λόγο, εξελίχθηκε σε παγκόσμια μανία, με τη χρήση τους να γίνεται σε πολλές περιπτώσεις ανεξέλεγκτα.

Όμως πίσω από την εικόνα του «θαυματουργού φαρμάκου» κρύβονται και σημαντικοί κίνδυνοι. Όπως κάθε φάρμακο, έτσι και η σεμαγλουτίδη μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες που δεν πρέπει να αγνοηθούν.

Και προφανώς δεν αναφερόμαστε στις γνωστές πλέον παρενέργειες της σεμαγλουτίδης, όπως η διάρροια, η ναυτία, ο εμετός ή η δυσκοιλιότητα. Σύμφωνα με ειδικούς στο VeryWellHealth, αν σκέφτεστε να την ξεκινήσετε ή σας την έχει ήδη συνταγογραφήσει ο γιατρός σας, είναι κρίσιμο να γνωρίζετε ποιες είναι οι πραγματικά σοβαρές επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν και ποια συμπτώματα θα πρέπει να σας κινητοποιήσουν άμεσα.

1. Παγκρεατίτιδα

Η σεμαγλουτίδη μπορεί να προκαλέσει παγκρεατίτιδα, δηλαδή φλεγμονή του παγκρέατος, ενός οργάνου που βοηθά στην πέψη και ρυθμίζει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα μέσω των ορμονών ινσουλίνη και γλυκαγόνη.

Συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε:

Έντονος κοιλιακός πόνος (τοπικός ή που επεκτείνεται στην πλάτη)

Φούσκωμα στην κοιλιά

Πυρετός

Ναυτία ή εμετός

Δύσπνοια

Αν εμφανίσετε αυτά τα σημάδια, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Η παγκρεατίτιδα απαιτεί συνήθως φαρμακευτική ή ακόμα και εντατική νοσηλεία.

2. Προβλήματα στη χοληδόχο κύστη

Η σεμαγλουτίδη αυξάνει τον κίνδυνο για χολολιθίαση (πέτρες στη χολή) και άλλες παθήσεις της χοληδόχου κύστης. Η χοληδόχος αποθηκεύει τη χολή, που είναι απαραίτητη για τη διάσπαση των λιπών. Όταν οι πέτρες μπλοκάρουν τη ροή της χολής, εμφανίζονται συμπτώματα, όπως:

Πόνος στο πάνω δεξί μέρος της κοιλιάς (συχνά μετά από λιπαρό γεύμα)

Πυρετός

Ναυτία ή εμετός

Κιτρίνισμα δέρματος ή ματιών (ίκτερος)

Η θεραπεία μπορεί να απαιτεί χειρουργική αφαίρεση της χοληδόχου κύστης. Σε κάθε περίπτωση, ενημερώστε τον γιατρό σας αν παρουσιαστούν τέτοια σημάδια.

3. Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι επιπλοκή του διαβήτη που προκαλεί βλάβες στον αμφιβληστροειδή και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε τύφλωση. Κάποιοι ασθενείς που ξεκινούν τη σεμαγλουτίδη βλέπουν την οφθαλμοπάθεια τους να επιδεινώνεται, κυρίως αν είχαν ήδη πρόβλημα πριν τη θεραπεία.

Συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε:

Θολή όραση

Μαύρα στίγματα ή «μυγάκια» στην όραση

Ξαφνική απώλεια όρασης

Σε κάθε τέτοια ένδειξη, επισκεφθείτε αμέσως οφθαλμίατρο ή τον θεράποντα ιατρό σας.

4. Νεφρικά προβλήματα

Η χρήση της σεμαγλουτίδης έχει συνδεθεί με νεφρική βλάβη σε ορισμένους ασθενείς, ιδιαίτερα αν εμφανίσουν σοβαρούς εμέτους ή διάρροια που οδηγούν σε αφυδάτωση. Συμπτώματα νεφρικής δυσλειτουργίας είναι:

Σύγχυση ή υπνηλία

Κόπωση

Πρήξιμο στα πόδια ή στους αστραγάλους

Μειωμένη ποσότητα ούρων

Αν παρατηρήσετε τέτοια σημάδια, επικοινωνήστε άμεσα με τον γιατρό σας.

5. Καρκίνος θυρεοειδούς

Σε μελέτες σε ζώα, η σεμαγλουτίδη βρέθηκε να προκαλεί όγκους του θυρεοειδούς, συμπεριλαμβανομένου ενός σπάνιου τύπου που λέγεται μυελοειδές καρκίνωμα. Δεν είναι σαφές αν αυτό ισχύει και για τους ανθρώπους, όμως ο κίνδυνος θεωρείται υπαρκτός.

Ο χρόνος που χρησιμοποιείται εκτεταμένα η σεμαγλουτίδη είναι ακόμη σχετικά περιορισμένος, οι έρευνες και η επιστημονική παρατήρηση συνεχίζονται. O FDA έχει εκδώσει «boxed warning», τη σοβαρότερη προειδοποίηση για φάρμακα, με σκοπό να επιστήσει την προσοχή σε σοβαρούς κινδύνους ή σοβαρές, απειλητικές για τη ζωή παρενέργειες. Η προειδοποίηση αυτή εμφανίζεται σε ευδιάκριτο πλαίσιο πάνω στη συσκευασία του φαρμάκου και περιέχει βασικές πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του.

Ποιοι δεν πρέπει να παίρνουν σεμαγλουτίδη:

Όσοι έχουν προσωπικό ή οικογενειακό ιστορικό μυελοειδούς καρκίνου θυρεοειδούς

Όσοι πάσχουν από σύνδρομο πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας τύπου 2 (MEN 2)

Συμπτώματα καρκίνου θυρεοειδούς:

Βραχνάδα στη φωνή

Όγκος ή πρήξιμο στον λαιμό

Δυσκολία στην κατάποση

Σε περίπτωση εμφάνισης τέτοιων συμπτωμάτων, ενημερώστε άμεσα τον γιατρό σας.

Η σεμαγλουτίδη είναι εντυπωσιακή, αλλά όχι ακίνδυνη

Η σεμαγλουτίδη μπορεί να είναι αποτελεσματική στη ρύθμιση του σακχάρου και στη διαχείριση βάρους, αλλά δεν είναι χωρίς κινδύνους. Αν ξεκινήσετε θεραπεία, μείνετε σε στενή επαφή με τον γιατρό σας και μην αγνοείτε ύποπτα συμπτώματα.