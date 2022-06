Η κατάθλιψη είναι μια ψυχική ασθένεια που αρχίζει να απασχολεί όλο και περισσότερα άτομα, με την ιατρική κοινότητα να είναι διαιρεμένη με τους τρόπους αντιμετώπισης, καθώς μέχρι στιγμής κανένας δεν εγγυάται το αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά, δοκιμές που έγιναν με «μαγικά μανιτάρια» έδειξαν ότι υπάρχει ελπίδα να βρεθεί σύντομα φάρμακο για την νόσο που καταρρακώνει ετησίως εκατομμύρια ανθρώπους.

Σύμφωνα με το bbc.com, στα επιστημονικά περιοδικά «The New England Journal of Medicine» και «Nature Medicine» δημοσιεύτηκαν δύο μελέτες, που υποστηρίζουν ότι η θεραπεία με «μαγικά μανιτάρια» είχε αποτέλεσμα ακόμα και σε άτομα που δεν ανταποκρίνονται στις θεραπείες με φάρμακα.

Οι έρευνες έδειξαν ότι η φυσική ψυχοτρόπος ουσία ψιλοκυβίνη -παραισθησιογόνο που αλλάζει την απόκριση του εγκεφάλου σε μια χημική ουσία που ονομάζεται σεροτονίνη και προκαλεί αλλοιωμένη κατάσταση συνείδησης και αντίληψης- μπορεί να θεραπεύσει γρήγορα την κατάθλιψη, συμπεριλαμβανομένου του άγχους.

Πώς λειτουργεί η ψιλοκυβίνη ως αντικαταθλιπτική θεραπεία

Για την ανάγκη των ερευνών, οι ερευνητές χώρισαν τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες, με την πρώτη να λαμβάνει ως θεραπεία την ψιλοκυβίνη, ενώ η δεύτερη ακολουθούσε μια κλασική αντικαταθλιπτική αγωγή με το αντικαταθλιπτικό φάρμακο Escitalopram.

Στην πρώτη ομάδα, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι μία μέρα μετά την χορήγηση της ψιλοκυβίνης, αναπτύχθηκε έντονη εγκεφαλική δραστηριότητα, με διάφορα εγκεφαλικά δίκτυα να αρχίζουν να συνδέονται, αλλά και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Οι ειδικοί θεωρούν ότι η γρήγορη απόκριση στην ψιλοκυβίνη οφείλεται στο γεγονός ότι έχει πιο συγκεντρωμένη δράση στους υποδοχείς του εγκεφάλου που ονομάζονται «σεροτονινεργικοί υποδοχείς 5-HT2A». Έτσι, αυτοί οι υποδοχείς ενεργοποιούνται από τη σεροτονίνη και είναι ενεργοί σε όλες τις περιοχές του εγκεφαλικού δικτύου.

Έτσι, το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με ψιλοκυβίνη εμφάνισε κλινική ανταπόκριση σε ποσοστό 70%, ενώ το 57% είχε σε ύφεση τα συμπτώματα της κατάθλιψης, με βάση τα αποτελέσματα μετά από έξι μήνες θεραπείας.

Αντιθέτως, στη δεύτερη ομάδα τα συγκεκριμένα ευρήματα εντοπίστηκαν σε ορισμένους συμμετέχοντες , αλλά μόνο μετά από έξι μήνες θεραπείας με το αντικαταθλιπτικό Escitalopram.

Το τέλος των παραδοσιακών αντικαταθλιπτικών;

Με βάση τους ειδικούς ακόμα είναι νωρίς, ώστε να χρησιμοποιηθούν μαζικά ψυχότροπες ουσίες, όπως «μαγικά μανιτάρια» για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης.

Καταρχάς, πρέπει να γίνουν δοκιμές για τις επιπτώσεις της χρήσης «μαγικών μανιταριών» ή άλλων ψυχοτρόπων ουσιών στον ανθρώπινο οργανισμό, από την στιγμή που θα χορηγούνται με την μορφή θεραπείας, ενώ χρειάζεται να διερευνηθεί καλύτερα η σχέση τους με τον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Παράλληλα, υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να ξεπεραστούν, όπως το γεγονός ότι τα «μαγικά μανιτάρια» μπορεί να μην χορηγούνται όπως κυκλοφορούν στην αγορά, δηλαδή με την μορφή ναρκωτικού, αλλά να χρησιμοποιείται ένα μέρος τους, όμως έχει διαπιστωθεί ότι η διάθεση του ασθενή και το περιβάλλον στο οποίο τα λαμβάνει, μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της θεραπείας. Παραδείγματος χάριν, ένας ασθενής που λαμβάνει ψυχότροπη ουσία την στιγμή που έχει έντονο στρες, μπορεί να μην δει το επιθυμητό αποτέλεσμα, σε αντίθεση με εάν εκείνη την στιγμή λάμβανε ένα παραδοσιακό αντικαταθλιπτικό χάπι.

Παρόλα αυτά, δεν σημαίνει ότι δεν πρόκειται να έρθουν αλλαγές στις παραδοσιακές φαρμακευτικές μορφές θεραπείας. Συγκεκριμένα, η επιστημονική κοινότητα είναι ιδιαίτερα προβληματισμένη από το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει βρεθεί αποτελεσματικό φάρμακο, ενώ τουλάχιστον το 30% των ασθενών με κατάθλιψη που παίρνουν χάπια, δεν έχουν ανταπόκριση.

Ταυτόχρονα, ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών που λαμβάνουν παραδοσιακή φαρμακευτική θεραπεία εθίζεται στα φάρμακα, ενώ ένα άλλο θεωρεί δεδομένο ότι θα «θεραπευτεί», οπότε μένει μόνο στη φαρμακευτική αγωγή και δεν δίνει την απαραίτητη προσοχή στη ψυχική του υγεία.

Όποιο κι αν είναι το τελικό αποτέλεσμα όμως, οι ειδικοί θεωρούν ότι έχουν νέα δεδομένα στα χέρια τους, ώστε να δημιουργήσουν μια καλύτερη θεραπεία, ή ένα φάρμακο που θα φέρει πιο επιθυμητά αποτελέσματα.