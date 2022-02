Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο φεστιβάλ ηγεσίας «Leading Minds Festival» που ανοίγει τις πύλες του στις 12 Φεβρουαρίου και θα έχει πάνω με πάνω από 300 ομιλητές και 200.000 σύνεδρους έχει ξεκινήσει.

Μεταξύ των ομιλητών θα είναι η συμβουλευτική ψυχολόγος και σύμβουλος ψυχικής υγείας Τζίνα Θανοπούλου η οποία στην ομιλία της στο Leading Minds θα αναφερθείτε στην «Αντιμετώπιση Σύγχρονων Προκλήσεων με Καλλιέργεια και Υιοθέτηση Κλειδιών E.Q. Συναισθηματικής Νοημοσύνης».

Η συμβουλευτική ψυχολόγος-σύμβουλος ψυχικής υγείας παιδιών, εφήβων, οικογένειας, ζευγαριών και ενηλίκων Τζίνα Θανοπούλου, σε συνέντευξή της αναλύει τα χαρακτηριστικά της πνευματικής αφύπνισης που επιδιώκουν πολλοί άνθρωποι σήμερα και συμβουλεύει τους γονείς των παιδιών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες.

Η Τζίνα Θανοπούλου

– Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της νέας πνευματικής αφύπνισης που επιδιώκουν πολλοί άνθρωποι σήμερα;

Τα χαρακτηριστικά της «πνευματικής αφύπνισης» που επιδιώκουν πολλοί άνθρωποι σήμερα ταυτίζονται με τις αξίες της συναισθηματικής νοημοσύνης, E.Q., όπως:

Η ικανότητα του ατόμου να συναισθάνεται τον άλλο: συναισθάνομαι μαζί σου, όχι για σένα! (δυνατότητα του ατόμου να βιώνει την εν συναίσθηση).

Η ικανότητα του ατόμου να επικοινωνεί, (δυνατότητα της καλλιέργειας της αποτελεσματικής επικοινωνίας).

Η δυνατότητα του ατόμου να αγαπά και αγαπιέται, (καλλιέργεια της αγάπης με όρια).

Η διάθεση του ατόμου να μοιράζεται, (καλλιέργεια για διάθεση προσφοράς και μοιράσματος).

Η ικανότητα του ατόμου να ελέγχει τις διαθέσεις και παρορμήσεις του (καλλιέργεια αυτοέλεγχου).

Η δυνατότητα του ατόμου να είναι ευπροσάρμοστος και να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες και εξελίξεις με ευελιξία.

Η ικανότητα του ατόμου να αναπτύσσει τα 4Α: αυτογνωσία, αυτοσεβασμό, αυτό-φροντίδα και αυτοπεποίθηση.

Αυτές είναι απαραίτητες αξίες συναισθηματικής νοημοσύνης, E.Q., που οι σύγχρονοι άνθρωποι πρέπει να αναπτύξουν για να εναρμονιστούν με τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής για να ισορροπήσουν, εξελιχθούν και για να βιώσουν την ευημερία και ευτυχία.



Οι αξίες E.Q., συναισθηματικής νοημοσύνης, που μας διδάσκει ο Dr. Daniel Goleman, ο «πατέρας» της συναισθηματικής νοημοσύνης, E.Q., οι οποίες εξελίσσονται ανάλογα με τη συναισθηματική ωριμότητα, τη προσωπική ευφυΐα και τη διαπροσωπική ικανότητα του ατόμου είναι οι εξής που θα τις αναπτύξω στη διάρκεια των δύο ομιλιών μου και του workshop μου στο Leading Minds Festival:

Αυτογνωσία – αυτοσεβασμός – αυτό αποδοχή – αυτοπεποίθηση,

Αποδοχή σεβασμός των άλλων,

Σεβασμός στη διαφορετικότητα, στις σιαφορετικές αξίες, απόψεις

Αγάπη

Εν-συναίσθηση

Εμπιστοσύνη

Πίστη

Επικοινωνία

Ειλικρίνεια, ελευθερία έκφρασης και ανεξαρτησία

Υπομονή – Επιμονή

Επιθυμία και διάθεση να νοιράζεσαι

Τρυφερότητα

Ανταλλαγή συναισθημάτων/σκέψεων/ενδιαφερόντων

Συγχώρεση

Αναγνώριση λαθών

Επιθυμία για βελτίωση και εξέλιξη

Επιθυμία να δημιουργείς

Ευγνωμοσύνη

Εκτίμηση των μικρών χαρών της ζωής

– Πόσο κοντά βρίσκονται στο να κατακτήσουν τον στόχο της ευτυχίας και να τη διατηρήσουν;

Αρκετοί άνθρωποι στην εποχή μας αγωνίζονται να κατακτήσουν την ευτυχία, την ευημερία, την Επιτυχία, την Αναγνώριση, το «Wellbeing» και να τα διατηρήσουν. Ευτυχώς αρκετοί είναι συνειδητοποιημένοι και έχουν διάθεση να δουλέψουν τον εαυτό τους με αυτοπαρατήρηση, συμβουλευτική, αυτογνωσία, διάθεση για γνώση, επικοινωνία, εξέλιξη και αλλαγή. Βέβαια μερικοί δειλιάζουν, φοβούνται την αλλαγή και το καινούργιο, «βολεύονται» στο ασφαλές και το ανούσιο, μένουν στάσιμοι και δεν εξελίσσονται. Αυτοί πρέπει να σκεφτούν και να προβληματιστούν: «Ότι δεν εξελίσσεται είναι καταδικασμένο να πεθάνει!».

Πρέπει να ενεργοποιηθούν, να υιοθετήσουν και καλλιεργήσουν αξίες της συναισθηματικής Νοημοσύνης που προ-αναφέραμε και να εξελιχθούν! Έτσι μόνο θα κατακτήσουν την ολοκλήρωση, την ικανοποίηση, την «αυτοπραγμάτωση» όπως έλεγε ο Δρ. Abraham Maslow και θα βιώσουν την αυθεντική ευτυχία!

– Πόσο έντονες πιστεύετε ότι είναι οι συνέπειες της πανδημίας και των περιορισμών που κατά καιρούς επιβάλλονται στην ψυχολογική μας κατάσταση;

Η εμφάνιση και η εξάπλωση του COVID-19, τα lockdowns, οι oικονομικές, κοινωνικές συνέπειες έχουν επηρεάσει έντονα τους ανθρώπους σε σωματικό, ψυχολογικό και πνευματικό επίπεδο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.



Πολλοί άνθρωποι έχουν υποστεί ψυχο-σωματικές Συνέπειες στην σωματική, ψυχική και πνευματική τους υγεία και ισορροπία, οι οποίες εκδηλώνονται με κρίσεις πανικού, με συναισθήματα ανασφάλειας, αβεβαιότητας, με εντάσεις στις διαπροσωπικές, οικογενειακές σχέσεις και με ψυχοσωματικές ασθένειες.

Είναι φυσικό οι σύγχρονοι άνθρωποι να έχουν έντονη αγωνία, άγχος, φόβο, σύγχυση και ερωτηματικά. Για αυτό πρέπει να υιοθετήσουν «κλειδιά επιβίωσης» και να δώσουν προσοχή σε θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας για τους ίδιους, τις οικογένειες τους για τα παιδιά/ εφήβους τους.



Θα ήταν καλό να αναπτύξουν ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑΣ/ SELF CARE & WELL BEING και να υιοθετήσουν και να καλλιεργήσουν τις E.Q. αξίες της ασφάλειας- αυτογνωσίας – αυτοσεβασμού και αυτοπεποίθησης: Τα υπέροχα 4 Α!

– Διαθέτετε μεγάλη εμπειρία στον τομέα των μαθησιακών δυσκολιών. Αντιμετωπίζονται σήμερα ως taboo από τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία; Τι θα συμβουλεύατε τους γονείς;

Σε παλαιότερες εποχές οι μαθησιακές δυσκολίες είχαν θεωρηθεί σαν σοβαρό μειονέκτημα στην ακαδημαϊκή πρόοδο και κοινωνική ένταξη των παιδιών. Ευτυχώς με την επιστημονική έρευνα γύρω από την διάγνωση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών, έχει διαπιστωθεί ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες δεν έχουν μειωμένη ευφυΐα και ικανότητες, αλλά έχουν διαφορετικότητα στην μάθηση και ιδιαίτερες εξαιρετικές ικανότητες!



Αυτά τα παιδιά πρέπει να κατανοήσουμε ότι αρκετές φορές έχουν φυσιολογικό και υψηλό I.Q. και πολύ συχνά υψηλότερο E.Q.

Οι μαθητές αυτοί «αποκωδικοποιούν» τις πληροφορίες με διαφορετικό τρόπο πχ: άλλα παιδιά χρειάζονται περισσότερη εστίαση λόγω διάσπασης προσοχής, άλλα παιδιά λόγω υπερ-κινητικότητας χρειάζονται Εκτόνωση της ενέργειας τους ή περισσότερη εστίαση ή επεξήγηση.



Γενικότερα χρειάζονται σωστά διαγνωστικά tests (όπως WSIC-R #5 ) και ευαισθητοποιημένους γονείς, συμβούλους και δασκάλους και καθηγητές Eιδικής Aγωγής και Ψυχολογικής Υποστήριξης. Καθώς και Συμβουλευτική και στην οικογένεια για να τα αντιμετωπίζουν θετικά τα παιδιά και όχι με άσκοπη και αψυχολόγητη κριτική!

– Ποιο είναι το μεγαλύτερο όπλο μας για να επιστρέψουμε σε μια μετα- COVID κανονικότητα, η οποία θα χαρακτηρίζει όχι μόνο την καθημερινότητά μας αλλά και την ψυχική μας διάθεση;

Να αναπτύξουμε κοινωνικές και πρακτικές δεξιότητας συναισθηματικής νοημοσύνης όπως:

Ενσυναίσθηση «Συναισθάνομαι μαζί σου, όχι για σένα…»

Επικοινωνία, διάλογο, ενεργητική ακρόαση , εγώ – μήνυμα

Να καλλιεργήσουμε την ευγνωμοσύνη για τα μικρά και πολύτιμα της ζωής, τη θετική σκέψη και την αισιοδοξία παρ’ όλες τις δοκιμασίες,

Να ξαναδοκιμάζουμε…να ξαναπροσπαθούμε…. και να ξανατολμάμε….,

Να έχουμε πίστη ότι τελικά θα καταφέρουμε το στόχο μας.

– Στην ομιλία σας στο Leading Minds θα αναφερθείτε στην «Αντιμετώπιση Σύγχρονων Προκλήσεων με Καλλιέργεια και Υιοθέτηση Κλειδιών E.Q. Συναισθηματικής Νοημοσύνης». Τελικά ποιες σημαντικές Πόρτες της ζωής μας μπορούν να ξεκλειδώσουν τα Κλειδιά της Συναισθηματικής Νοημοσύνης;

Οι σημαντικές πόρτες της ζωής μας που μπορούν να ξεκλειδωθούν με τα Κλειδιά της Συναισθηματικής Νοημοσύνης , E.Q. είναι:



των αυθεντικών, ισορροπημένων διαπροσωπικών, συναισθηματικών, φιλικών και οικογενειακών σχέσεων,

των αυθεντικών, ισορροπημένων διαπροσωπικών, συναισθηματικών, φιλικών και οικογενειακών σχέσεων, της ουσιαστικής επικοινωνίας και ενσυναίσθησης,

της δημιουργίας μέσα από την καλλιτεχνική έκφραση,

του Well Being, της ευεξίας,

της ευελιξίας στην αντιμετώπιση των δοκιμασιών,

της τόλμης και κουράγιου όταν «πέφτουμε να σηκωνόμαστε»,

της ικανότητας να βλέπουμε «το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδειο»,

της δύναμης, του θάρρους και της αισιοδοξίας, against all odds..!

της πίστης σε μια ανώτερη δύναμη και στη τωρινή στιγμή γιατί:

«Το παρελθόν έφυγε, το μέλλον είναι άγνωστο το μόνο βέβαιο είναι η τωρινή στιγμή» Eckhart Tolle.

Της αγάπης και της προσφοράς.

«Δεν υπάρχει συνταγή ή μέθοδος για την αγάπη και την προσφορά. Μαθαίνεις να αγαπάς, αγαπώντας. Μαθαίνεις να λαμβάνεις, προσφέροντας» Aldous Huxley.

Σύμφωνα με τον καταπληκτικό συγγραφέα Leo Buscaglia η πνευματική αφύπνιση που επιδιώκουν πολλοί άνθρωποι σήμερα έρχεται με την επένδυση και την καλλιέργεια της αγάπης.

«Η αγάπη είναι πάντα εκεί, πάντα διαθέσιμη. Το ερώτημα είναι κατά πόσο είμαστε διατεθειμένοι να δουλέψουμε σκληρά για να την αποκτήσουμε ή απλώς κοροϊδεύουμε το εαυτό μας» Γεννημένοι να Αγαπάμε Leo Buscaglia.