Έρχονται θετικά νέα από το εμβόλιο της Οξφόρδης για τον κορονοϊό

Το ρολόι μετρά αντίστροφα και θεωρεί πιθανό ακόμη και αύριο να ανακοινωθούν θετικά νέα για τις αρχικές δοκιμές του εμβολίου κατά του κορονοϊού που ετοιμάζεται από το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και την AstraZeneca , δήλωσε επικαλούμενος πηγή ο πολιτικός συντάκτης του ITV Ρόμπερτ Πέστον.

Το πιθανό εμβόλιο βρίσκεται, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ήδη στις μεγάλης κλίμακας δοκιμές σε ανθρώπους της Φάσης 3 για να εκτιμηθεί αν μπορεί να προστατεύσει από την Covid-19, όμως αυτοί που το αναπτύσσουν δεν έχουν ακόμη αναφέρει τα αποτελέσματα της Φάσης 1 που θα έδειχναν αν είναι ασφαλές και αν προκαλεί ή όχι ανοσολογική απάντηση.

Αυτοί που αναπτύσσουν το εμβόλιο είπαν αυτόν τον μήνα πως έχουν ενθαρρυνθεί από την ανοσολογική απάντηση που έχουν δει μέχρι τώρα στις δοκιμές και αναμένουν ότι θα μπορέσουν να δημοσιεύσουν τα δεδομένα της Φάσης 1 μέχρι τα τέλη Ιουλίου.

Τα δεδομένα αναμένεται να δημοσιευθούν στην ιατρική επιθεώρηση Lancet.

Εκπρόσωπος του πανεπιστημίου της Οξφόρδης δήλωσε στο Reuters πως η ομάδα περιμένει επιβεβαίωση από μια επιστημονική επιθεώρηση για την ημερομηνία μιας δημοσίευσης, αλλά δεν έκανε γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες. «Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε πότε θα δημοσιευθεί», δήλωσε η εκπρόσωπος.

Ο Πέστον επεσήμανε: «Ακούω ότι θα υπάρξουν θετικά νέα σύντομα (ίσως αύριο) για τις αρχικές δοκιμές του εμβολίου της Οξφόρδης για την Covid-19 που υποστηρίζεται από την AstraZeneca».

Positive news is coming on Oxford Covid-19 vaccine. The vaccine is generating the kind of antibody and T-cell (killer cell) response that the researchers would hope to see, I understand. Details soon in ⁦⁦@TheLancet⁩ https://t.co/7guw9TIbX9

— Robert Peston (@Peston) July 15, 2020