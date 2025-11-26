Μια περίοδος αλλαγής, δύναμης και βαθύτερης κατανόησης του εαυτού σου. Σε αυτό το βιβλίο θα βρεις 365 συμβουλές, εργαλεία και μικρές καθημερινές υπενθυμίσεις που θα σε βοηθήσουν:

• να αγκαλιάσεις το σώμα σου και τις αλλαγές του με τρυφερότητα,

• να καλλιεργήσεις αυτοπεποίθηση και ισορροπία,

• να ζήσεις με περισσότερη χαρά, ενέργεια και ποιότητα ζωής.

Η Άννα Μαρία Παπίρη με τη συνεργασία 26 ειδικών σού δείχνει ότι αυτή η φάση μπορεί να γίνει το πιο δυνατό, φωτεινό και δημιουργικό κομμάτι της ζωής σου.

Γιατί κάθε μέρα είναι μια ευκαιρία να ξανασυστήσεις τον εαυτό σου — πιο ελεύθερη, πιο αυθεντική, πιο εσύ.

Η συγγραφέας

Η Άννα Μαρία Παπίρη γεννήθηκε στην Κέρκυρα και ζει στην Αθήνα. Σπούδασε σχέδιο και ζωγραφική στην Καλλιτεχνική Σχολή Κέρκυρας, καθώς και γραφικές τέχνες και βιομηχανικό σχέδιο στη Σχολή Βακαλό. Αποφοίτησε από το Παν/μιο Nottingham Trent το 2000, με πτυχίο στο Management, και έλαβε MBA το 2002. Εργάστηκε 30 και πλέον χρόνια ως δημοσιογράφος σε ελληνικά περιοδικά (ENA, ΕΙΝΑΙ, ΕΓΩ, STATUS) και σε διεθνή έντυπα, όπως τα Votre Beaute, Prevention, Men’s Health και Women’s Health. Το 2012 κυκλοφόρησε το πρώτο της βιβλίο, Η επανάσταση της νεότητας, και το 2016 το Η δίαιτα… αλλιώς!, που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τον έλεγχο του σωματικού βάρους. Το 2022 κυκλοφόρησε το The Greek Diet Cure, βασισμένο σε μελέτες για τα ελληνικά τρόφιμα, τον ελληνικό τρόπο ζωής και την επίδρασή τους στη συνολική ευεξία του οργανισμού. Συμμετέχει ως ομιλήτρια σε συνέδρια και εκδηλώσεις για την ευεξία, την ομορφιά και την ποιότητα ζωής.