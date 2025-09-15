Αν θέλετε να κερδίσετε γρήγορα και εύκολα σχεδόν δύο μισθούς τον μήνα, δεν χρειάζεται να στρωθείτε στη δουλειά. Αντιθέτως, να πάτε στην τουαλέτα, γιατί θα πουλήσετε τα κόπρανα σας.

Η εταιρεία βιοτεχνολογίας Seres Therapeutics τρέχει το πρόγραμμα GoodNature και πληρώνει 1.500 με 1.600 δολάρια, όποιον κάνει την ανάγκη του για χάρη της.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18-46 ετών, μόνο που χρειάζεται να είναι απολύτως υγιείς, να έχουν φυσιολογικό βάρος, να τρέφονται υγιεινά και να μην καπνίζουν.

Ανήλικοι, έγκυες, ηλικιωμένοι, πρώην χρήστες ναρκωτικών κτλ αποκλείονται και δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση.

Σύμφωνα με τη New York Post, αυτοί δεν είναι οι μόνοι περιορισμοί. Οι συμμετέχοντες πρέπει να μένουν κοντά στα γραφεία της Seres Therapeutics για να τα επισκέπτονται, ώστε να κάνουν την ανάγκη τους σε ειδικά σχεδιασμένη τουαλέτα.

Επίσης, θα πρέπει να πηγαίνουν τέσσερις με έξι φορές την εβδομάδα, για έξι μήνες έως και ένα χρόνο.

Με βάση το δημοσίευμα, πέρα από τη χρηματική αμοιβή, το όλο εγχείρημα γίνεται για καλό σκοπό.

Οι επιστήμονες θέλουν να εξετάσουν τα κόπρανα για την περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη θεραπειών για σοβαρές ασθένειες.

Παραδείγματος χάριν, θα μπορούν καλύτερα να μελετήσουν λοιμώξεις του γαστρεντερικού.

Επιπλέον, μπορούν να απομονώσουν και πάρουν βακτηριακά σπόρια, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πειραματικές αντικαρκινικές θεραπείες.

Ενδεικτικά, φέτος στον Καναδά καρκινοπαθείς δοκιμάζουν ένα χάπι που περιέχει υγιή βακτήρια από ανθρώπινα κόπρανα. Ο σχολικός γυμναστής Tim Story που είχε λίγους μήνες ζωής δέχτηκε να πειραματιστεί με το χάπι. «Το ξέρω ότι έγινα πειραματόζωο, αλλά ήταν η μόνη μου επιλογή, είχε δηλώσει, ενώ πλέον αναρρώνει», καθώς ο καρκίνος υποχώρησε.