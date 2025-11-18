Ιδιαίτερα αρνητική φαίνεται πως είναι η εικόνα της ελληνικής εκπαίδευσης που παρουσιάζει η φετινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση στην οποία επισημαίνεται ότι η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων παραμένει μεγάλη πρόκληση για τη χώρα.

Συγκεκριμένα παρά τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις που υλοποιούνται, όπως αναφέρει η «Καθημερινή» κυρίως μέσω της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι επιδόσεις των μαθητών παραμένουν χαμηλές. Ιδιαίτερα στα μαθηματικά, σχεδόν ένας στους δύο μαθητές δεν καταφέρνει να φτάσει το ελάχιστο επίπεδο επάρκειας.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εικόνα της ελληνικής εκπαίδευσης παραμένει ανησυχητική, ενώ επηρεάζονται μαθητές από όλα τα κοινωνικοοικονομικά στρώματα.

Τα στοιχεία από το πρόγραμμα PISA του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι το 47% των μαθητών αποτυγχάνει στα μαθηματικά, το 30% στην ανάγνωση και το 28% στις φυσικές επιστήμες, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ε.Ε. των «27» είναι 29,5%, 26,5% και 24,4%.

Εξίσου χαμηλά είναι και τα ποσοστά αριστείας: μόνο 2% των μαθητών επιτυγχάνει υψηλές επιδόσεις στα μαθηματικά (9% στην Ε.Ε.), 2% στην κατανόηση κειμένου (6,5%) και 1,5% στις φυσικές επιστήμες (6,9%).

Η έκθεση επισημαίνει ακόμα ότι η επίδοση στα μαθηματικά έχει επιδεινωθεί σε όλες τις κοινωνικές ομάδες σε σχέση με το 2018. Ταυτόχρονα σημαντική είναι και η επίδραση του κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου, καθώς μόνο το 7,1% των μαθητών από μη προνομιούχα περιβάλλοντα καταφέρνει να επιτύχει υψηλές επιδόσεις (16,3% στην Ε.Ε.), ενώ ακόμη και μεταξύ των προνομιούχων, οι επιδόσεις υπολείπονται του ευρωπαϊκού μέσου όρου (35% έναντι 59%).

Η Ελλάδα καταγράφει τη χειρότερη επίδοση στην Ε.Ε. όσον αφορά την ολοκλήρωση σπουδών στον προβλεπόμενο χρόνο, με μόλις το 9,6% των φοιτητών να αποφοιτά έγκαιρα, έναντι 23,8% στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η έκθεση τονίζει ότι πρόκειται για «σύνθετο και μακροχρόνιο φαινόμενο», που αποδίδεται κατά κύριο λόγο σε: