Έχεις μια ιδέα ή ένα μουσικό project στα πρώτα του βήματα; Έχεις επιχείρηση και χρειάζεσαι καθοδήγηση, επιχειρηματικές ευκαιρίες ή διεθνή δικτύωση;

Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, ως lead partner του HEMI – Hub for the Exchange of Music Innovation, με μεγάλη υπερηφάνεια παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά το HEMI Incubator, το πρώτο πρόγραμμα επώασης και επιτάχυνσης για επιχειρήσεις και επαγγελματίες του μουσικού κλάδου σε ολόκληρη την περιοχή της Κεντρικής & Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το HEMI Incubator είναι ένα πρόγραμμα επιχειρηματικής ανάπτυξης που απευθύνεται σε μουσικούς επιχειρηματίες και εταιρείες από 9 χώρες της Κεντρικής και Νότιας Ανατολικής Ευρώπης: Τσεχία, Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία και Σλοβενία.

Το HEMI Incubator παρέχει ένα πλαίσιο με υβριδικά και επεκτάσιμα προγράμματα κατάρτισης με στόχο να φέρει μετρήσιμα αποτελέσματα σε επαγγελματίες της μουσικής και ήδη καθιερωμένες εταιρείες (επιχειρηματίες / ΜΜΕ / startups στον τομέα της μουσικής).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο άξονες:

1 > Το 5μηνο Πρόγραμμα Επιτάχυνσης, διάρκειας από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2023, απευθύνεται σε επαγγελματίες της μουσικής που έχουν μία επιχειρηματική ιδέα, θέλουν να δημιουργήσουν μια νέα υπηρεσία, προϊόν ή εταιρεία που σχετίζεται με τη μουσική βιομηχανία και χρειάζονται υποστήριξη για να τη μετατρέψουν σε απτό προϊόν ή υπηρεσία.

2 > Το 6μηνο Πρόγραμμα Επώασης, διάρκειας από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο του 2023, απευθύνεται σε επιχειρηματίες που θέλουν να αναπτύξουν τα υπάρχοντα προϊόντα/υπηρεσίες τους ή/και να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους σε νέες αγορές.

Το HEMI Incubator αναπτύσσεται από τους οργανισμούς-μέλη της πρωτοβουλίας HEMI σε συνεργασία τόσο με κορυφαίους εμπειρογνώμονες και μέντορες του κλάδου όσο και με μερικούς από τους πιο ενεργούς και προσανατολισμένους στα αποτελέσματα μουσικούς και τεχνολογικούς οργανισμούς / ενώσεις στην Ευρώπη, όπως το Found.Ation (GR), το IMPALA (EU), το Lift99 (EE), το Music Innovation Hub (IT) και το Music Tech Europe (EU).

Οι επιλεγμένες νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα λάβουν προσωπική καθοδήγηση, εργαστήρια σε εξειδικευμένα επιχειρηματικά θέματα, συμβουλευτικά tips και διαπιστεύσεις σε μουσικά συνέδρια των εταίρων του HEMI και φεστιβάλ προβολής. Θα συμμετέχουν επίσης σε events δικτύωσης με βασικούς παράγοντες του κλάδου. Τέλος, αξίζει να επισημανθεί πως 6 από τις εταιρείες, θα λάβουν επιχορήγηση για την περαιτέρω ανάπτυξη του σχεδίου τους (μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος).

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Επαγγελματίες της μουσικής βιομηχανίας , αυτοαπασχολούμενοι ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις (management / booking / επικοινωνία & marketing / licensing / publishing / πνευματικά δικαιώματα / live / recording / παραγωγή κ.ά.)

Επαγγελματίες που προσφέρουν λύσεις βιωσιμότητας στον μουσικό κλάδο (SaaS, blockchain, AR & AI, ticketing, εξειδικευμένοι δικηγόροι, λογιστές κ.ά.)

Επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν μία νέα υπηρεσία, προϊόν ή εταιρία σχετική με τον μουσικό κλάδο

Εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε μία από τις 9 χώρες που συμμετέχουν στο HEMI (Τσεχία, Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία)

Πολίτες των 9 χωρών του HEMI που ζουν οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (EFTA)

Μη χάνεις χρόνο! Κάνε τώρα την αίτηση σου στο παρακάτω link και διαμόρφωσε το μέλλον της μουσικής βιομηχανίας: HEMI Incubator 2023