Με στόχο να πραγματοποιήσει το όραμά του για ακαδημαϊκή διάκριση, επιτυχία των φοιτητών του, εκπαιδευτική και τεχνολογική καινοτομία, το Mediterranean College προσελκύει και εξασφαλίζει αφοσιωμένους επαγγελματίες και εκπαιδευτικό προσωπικό με εξαιρετικές ικανότητες, αναγνωρισμένο για την εξειδίκευσή του στον τομέα της διδασκαλίας, της καθοδήγησης φοιτητών, της κατάρτισης, της έρευνας και της παροχής υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, το Mediterranean College, το 1ο Ιδιωτικό Αγγλόφωνο Κολλέγιο στην Ελλάδα με ιδιαίτερη χαρά και τιμή ανακοινώνει τη συνεργασία του με τον ομότιμο καθηγητή Οικονομικών του ΕΚΠΑ κ. Σπύρο Βλιάμο, ο οποίος έχει πλέον την ιδιότητα του Προέδρου του Ακαδημαϊκού & Επιστημονικού Συμβουλίου του Κολλεγίου.

Ο κ. Βλιάμος αποτελεί σημαντική προσωπικότητα επιστήμονα, με θητεία σε υψηλές θέσεις σε πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Κύπρου και του εξωτερικού αλλά και σε θεσμικούς φορείς.

Σπούδασε στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Μάντσεστερ και Λονδίνου (PhD). Είναι ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας & Επιχειρηματικότητας του ΕΚΠΑ. Διετέλεσε κοσμήτωρ Οικονομικών, Διοίκησης & Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, επισκέπτης καθηγητής πανεπιστημίων στην Ιαπωνία, στο Παρίσι και στην Πράγα, συγκλητικός, πρόεδρος και καθηγητής των τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης και Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων στο Ελληνικό Υπουργείο Απασχόλησης, Ειδικός Σύμβουλος της Δημόσιας Επιχείρησης Οικισμού και Στέγασης, Σύμβουλος Διοικήσεως της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως, Διευθυντής του Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Εθνικός Εμπειρογνώμων του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ispra της Ιταλίας. Είναι μέλος του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε..

Υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη και από τότε μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του δικτύου Ευρωπαϊκών Παν/μίων για την καθιέρωση της διδασκαλίας Επιχειρηματικότητας (PEER – Group), ενώ έχει διατελέσει μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών (European University Network on Entrepreneurship Research – ESU).

Από τον Μάιο 2020 με απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 353/9 Μαΐου 2020, τ. Υ.Ο.Δ.Δ) διορίστηκε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Ποιότητας της Νομο-παρασκευαστικής Διαδικασίας, της Βουλής των Ελλήνων.

Υπήρξε Διευθυντής Εκδόσεως του περιοδικού Journal of Regional Science Inquiries και τώρα είναι μέλος των Εκδοτικών Συμβουλίων πολλών διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών όπως των ‘International Journal of Economic Asymmetries’,(Athenian Policy Forum) και ‘International Journal of the Knowledge Economy’, (Springer Publishing House). Είναι, επίσης, μέλος του Εκδοτικού Συμβουλίου της σειράς βιβλίων υπό τον γενικό τίτλο ‘Technology, Innovation and Knowledge Management’ (Springer Publishing House).

Η εμπειρία του κ. Βλιάμου θα συμβάλει στην ακαδημαϊκή εξωστρέφεια, την εδραίωση, επικοινωνία και ανάπτυξη του Κολλεγίου εντός και εκτός Ελλάδας , καθώς και στην ανάπτυξη της έρευνας. Το Mediterranean College καλωσορίζει στην ακαδημαϊκή του «οικογένεια» τον διακεκριμένο επιστήμονα με την ευχή για καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντα.

Το Mediterranean College, είναι το πρώτο ιδιωτικό Αγγλόφωνο Κολλέγιο στην Ελλάδα, από το 1977 και το πρώτο Κολλέγιο στην Ελλάδα (το 1992) που προσέφερε προγράμματα ακαδημαϊκής δικαιόχρησης (franchise) σε συνεργασία με κρατικά Πανεπιστήμια της Αγγλίας. Αποτελείται από οκτώ (8) Ακαδημαϊκές Σχολές και προσφέρει 40 αναγνωρισμένα Προπτυχιακά (Bachelor’s) και Μεταπτυχιακά (Master’s) προγράμματα σπουδών στους τομείς της Οικονομίας & Διοίκησης, των Ναυτιλιακών, της Πληροφορικής, της Ψυχολογίας, των Επιστημών της Αγωγής, των Πολιτικών & Μηχανολόγων Μηχανικών, των Επιστημών Υγείας & Αθλητισμού και του Τουρισμού-Φιλοξενίας.

