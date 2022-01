Την παραίτησή της υπέβαλε στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών η γνωστή συγγραφέας και καθηγήτρια Ιστορίας Εξωτερικής Πολιτικής, Λένα Διβάνη, εμφανώς απογοητευμένη από την κατάσταση που επικρατεί στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Ειδικότερα, με ανάρτησή της στο Facebook η κ. Διβάνη, που διδάσκει ελληνική και βαλκανική ιστορία εξωτερικής πολιτικής του 20ού αιώνα σε προπτυχιακό επίπεδο και μειονοτικά προβλήματα των Βαλκανίων σε μεταπτυχιακό, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το ελληνικό πανεπιστήμιο μου θυμίζει όλο και πιο πολύ τους στίχους από το Second coming του Yeats:

The best lack all conviction, while the worst

Are full of passionate intensity…

Άρα κατά πάσα πιθανότητα the center cannot hold.

Γι’ αυτό και υπέβαλα την παραίτησή μου από τη σχολή».

Το ελληνικό πανεπιστήμιο μου θυμίζει όλο και πιο πολύ τους στίχους από το Second coming του Yeats:The best lack all… Posted by Lena Divani on Wednesday, January 12, 2022

Η Λένα Διβάνη υπήρξε επισκέπτρια μελετήτρια στο Πανεπιστήμιο Harvard, στο Βασιλικό Κολέγιο (King’s College) του Λονδίνου, δύο φορές στα Αρχεία της Κοινωνίας των Εθνών στη βιβλιοθήκη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στη Γενεύη, και υπότροφος του Ελληνικού Ινστιτούτου στο Cambridge της Μασαχουσέτης.

Συνεργάστηκε με το ιστορικό αρχείο του υπουργείου Εξωτερικών, με αντικείμενο τη δημοσίευση των διπλωματικών εγγράφων της Ελλάδας που σχετίζονται με τα εθνικά θέματα. Συνεργάστηκε με το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου στην κατάρτιση βιβλιογραφικής πρότασης για το πρόβλημα των μειονοτήτων και με το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, με θέμα την ελληνική διασπορά.

Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ, αντιπρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου και του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων Λόγου.