Η βιταμίνη Ε είναι ένα σημαντικό θρεπτικό συστατικό που βρίσκεται στους ηλιόσπορους, τα αμύγδαλα, το σπανάκι, τις κόκκινες πιπεριές και το αβοκάντο, σύμφωνα με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας Chan του Χάρβαρντ. Υπάρχουν οκτώ μορφές της βιταμίνης, αλλά η άλφα-τοκοφερόλη είναι αυτή που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες του ανθρώπου, αναφέρει το Healthline.

Η βιταμίνη Ε, λοιπόν, είναι κυρίως γνωστή για τις αντιοξειδωτικές της ιδιότητες, πράγμα που σημαίνει ότι βοηθά στην καταπολέμηση της βλάβης που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες. Σύμφωνα με μια ανασκόπηση του 1995 που δημοσιεύτηκε στο Australian and New Zealand Journal of Ophthalmology, οι ελεύθερες ρίζες βλάπτουν τα υγιή κύτταρα και συμβάλλουν σε πολλές χρόνιες παθήσεις, όπως καρδιακές παθήσεις, άσθμα, διαβήτης τύπου 2, εκφυλιστική οφθαλμική νόσο και καρκίνο. Η βιταμίνη Ε μπορεί να βοηθήσει στην άμυνα έναντι τουλάχιστον ορισμένων από αυτές τις καταστάσεις.

Μια μελέτη του 2018 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Diabetology & Metabolic Syndrome Journal έδειξε ότι η βιταμίνη Ε μπορεί να είναι χρήσιμη όταν πρόκειται για τον έλεγχο των επιπλοκών που προκαλούνται από τον διαβήτη τύπου 2. Άλλα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στη μελέτη BMC Musculoskeletal Disorders 2017 κατέδειξαν ότι οι ημερήσιες δόσεις βιταμίνης Ε βοήθησαν στη μείωση των συμπτωμάτων οξειδωτικού στρες σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα. Δεδομένων των πλεονεκτημάτων της βιταμίνης Ε ως αντιοξειδωτικού που καταπολεμά τις ασθένειες, τι άλλο μπορεί να κάνει σε μορφή ελαίου;

Τα οφέλη του ελαίου βιταμίνης Ε όταν εφαρμόζεται τοπικά

Το έλαιο βιταμίνης Ε είναι ένα συμπλήρωμα με διαφορετικές συγκεντρώσεις, σύμφωνα με το Medical News Today, ενώ μπορείτε να εφαρμόσετε λάδι βιταμίνης Ε απευθείας στο δέρμα και να πάρετε τα οφέλη του. Μερικοί ισχυρίζονται ότι το έλαιο βιταμίνης Ε μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη των ρυτίδων, αλλά υπάρχει περιορισμένη έρευνα για να το υποστηρίξει αυτό. Ωστόσο, το ενυδατωμένο δέρμα είναι λιγότερο ξηρό και επομένως δεν εμφανίζει ρυτίδες όσο το ξηρό δέρμα, επομένως μπορεί να φαίνεται καλύτερο, σύμφωνα με το Medical News Today.

Άλλοι ισχυρισμοί υποστηρίζουν ότι το έλαιο βιταμίνης Ε μπορεί να βοηθήσει στην επούλωση των πληγών, αλλά υπάρχουν επίσης περιορισμένα στοιχεία που το υποστηρίζουν. Επιπλέον, υπάρχει μικρή έρευνα που αποδεικνύει ότι το λάδι μπορεί να θεραπεύσει δερματικές παθήσεις που προκαλούν κνησμό, αλλά και να προσφέρει ανακούφιση από τον κνησμό, καθώς ενυδατώνει το ξηρό δέρμα.