Αφοσιωμένο στην προβολή του διεθνούς και ελληνικού ρεπερτορίου της εποχής μας, το Σύνολο Φεστιβάλ Ιονίων επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου στις 8:30 το βράδυ για να παρουσιάσει στο κοινό γνωστές και άγνωστες πτυχές της σύγχρονης δημιουργίας. Σε αυτή τη συναυλία τους στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, τα μέλη του Συνόλου, έχοντας ως βασικό άξονα του προγράμματός τους έργα μικρής κλίμακας του Igor Stravinsky [Ίγκορ Στραβίνσκι], ενός από τους πλέον επιδραστικούς συνθέτες του 20ού αιώνα, ακολουθούν μια πολύ ιδιαίτερη διαδρομή μέσα στον μουσικό χρόνο. Αφετηρία της, το 1919 με τη Σουίτα από την Ιστορία του Στρατιώτη του Stravinsky και τέλος της, το 2008 με το έργο Singing in the Dead of Night της βραβευμένης αμερικανίδας συνθέτριας Julia Wolf [Τζούλια Γουλφ].

Στο Σύνολο Φεστιβάλ Ιονίων συμμετέχουν οι μουσικοί: Αγγελική Καθαρίου (μετζοσοπράνο), Ana Chifu (φλάουτο), Σπύρος Τζέκος (κλαρινέτα),

Μπάμπης Καρασαββίδης (βιολί), Ηλίας Σδούκος (βιόλα), Μαρίνα Κολοβού (βιολοντσέλο), Παναγιώτης Ζιάβρας (κρουστά) και Κωνσταντίνος Δεστούνης (πιάνο).

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα

Συνδυάζει οργανική και φωνητική μουσική και αρχίζει με τη Σουίτα από την Ιστορία του Στρατιώτη, για βιολί, κλαρινέτο και πιάνο (1919) του Stravinsky. Η εκδοχή αυτή γράφτηκε από τον ρώσο μουσουργό δύο χρόνια μετά το πρωτότυπο μουσικοσκηνικό έργο του (Η ιστορία του Στρατιώτη), το οποίο αποτελεί ένα αναντίρρητα ένα από τα πλέον πρωτοποριακά του 20ού αιώνα. Στο δεύτερο μέρος της βραδιάς θα ακουστούν δύο ακόμη έργα του, η Ελεγεία (1944) και τα Τρία τραγούδια του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ (1953). Στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται επίσης δύο δημιουργίες του Luciano Berio [Λουτσιάνο Μπέριο], κορυφαίου εκπροσώπου της σύγχρονης ιταλικής μουσικής: η Musica leggera (κανόνας σε αντίθετη κίνηση και αναστροφή με σύντομο ιντερμέτζο, 1974) και η προγενέστερη σύνθεσή του Air, για φωνή και τέσσερα όργανα (1970).

Το Σύνολο Φεστιβάλ Ιονίων, στην εμφάνισή του στο Μέγαρο, θα ερμηνεύσει επίσης τη μικρογραφία Μερικά πέταλα από το φυτολόγιό μου του Τουίκεναμ (1969) του Sir Harrison Birtwistle [Σερ Χάρρισον Μπέρτγουισλ], ενός από τους σημαντικότερους βρετανούς δημιουργούς της εποχής μας, καθώς και μια μεταγραφή του για οργανικό σύνολο (1979) του μοτέτου Ut heremita solus που γράφτηκε από τον αναγεννησιακό φλαμανδό συνθέτη Johannes Ockeghem [Γιοχάννες Όκεχεμ]. Επιπλέον, οι μουσικοί του Συνόλου θα παρουσιάσουν Τρία παραδοσιακά τραγούδια της Λιθουανίας που χρησιμοποιήθηκαν ως υλικό για την Ιεροτελεστία της άνοιξης του Stravinsky καθώς και το Τρίο (2002) της σύγχρονης ελληνίδας συνθέτριας Καλλιόπης Τσουπάκη. Η βραδιά κλείνει με το Singing in the Dead of Night, για φλάουτο, κλαρινέτο, πιάνο, βιολί, τσέλο και κρουστά (2008) της Αμερικανίδας Julia Wolfe, το οποίο είναι εμπνευσμένο από τους στίχους του τραγουδιού «Blackbird» των Beatles.

To Σύνολο Φεστιβάλ Ιονίων…

… είναι ένα ευέλικτο σύνολο δωματίου ειδικευμένο στις μουσικές πρωτοπορίες του 20ού και 21ου αιώνα, στο οποίο συμμετέχουν ερμηνευτές με συναυλιακή παρουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο ως σολίστ, όσο και ως μέλη ορχηστρικών συνόλων. Έχει συμπράξει, μεταξύ άλλων, με τους αρχιμουσικούς Νίκο Αθηναίο, Pierre-André Valade, Jagdish Mistry και Βασίλη Χριστόπουλο.

Άρχισε την καλλιτεχνική του πορεία ως Σύνολο Φεστιβάλ Παξών, σε μόνιμη συνεργασία με τη Διεθνή Ακαδημία του Ensemble Modern της Φρανκφούρτης (ΙΕΜΑ). Το 2013 μεταφέρθηκε στην Κέρκυρα, όπου, σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, προετοίμαζε συναυλίες τις οποίες παρουσίαζε στην Ιόνιο Ακαδημία και κατόπιν, κατά τη χειμερινή περίοδο, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, στο Ίδρυμα Κακογιάννη (πανελλήνια πρώτη του έργου Le marteau sans maître του Pierre Boulez) και στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. Έχει επίσης συμπράξει με την ΚΟΘ στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Κυριακάτικα πρωινά.

Από το 2013 έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με το Ωδείο Αθηνών, μέσα από δράσεις όπως τα Αφιερώματα στον Pierre Boulez, τον Arnold Schönberg, αλλά και στο Bauhaus καθώς και μέσα από τη συμμετοχή του στις Ελληνικές Μουσικές Γιορτές.

Υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Ι. Γ. Λεβέντη.

Τιμές εισιτηρίων

8 € (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, πολύτεκνοι) ● 12 € ● 18 €

Διάρκεια

2 ώρες περίπου (με διάλειμμα)

Θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγειονομικής προστασίας. Περισσότερες πληροφορίες εδώ:

Eισιτήρια

210 72 82 333, megaron.gr

και σε όλα τα καταστήματα

megaron.gr