Ένα νέο σχέδιο για τη διαχείριση της πανδημίας μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης από την κυβέρνηση όσο οι επιδημιολογικοί δείκτες αποκλιμακώνονται, η διασπορά του κορονοϊού μειώνεται και η πίεση στα νοσοκομεία απέρχεται. Έτσι η επόμενη ημέρα θέλει τους πολίτες εμβολιασμένους και ασφαλείς για να συνεχίσουν τη ζωή τους από εκεί που την άφησαν στην προ covid -19 περίοδο.

της Γεωργίας Αθ. Σκιτζή

Με τη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση της επιτροπής των λοιμωξιολόγων αναμένεται να τεθεί το χρονοδιάγραμμα για μια σειρά ζητημάτων, όπως η απαγόρευση κυκλοφορίας, η μουσική στην εστίαση αλλά και το πλαίσιο στο οποίο θα γίνονται οι δεξιώσεις των γάμων και των βαπτίσεων. Έτσι, σταδιακά οδηγούμαστε και στην οριστική άρση των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό, η οποία θα συμπέσει χρονικά με το καθολικό άνοιγμα των ραντεβού για εμβολιασμό και για την ηλικιακή ομάδα των 18-24 ετών.

Αντίστροφη μέτρηση για τα προνόμια σε εμβολιασμένους

Στη συνέχεια θα ανοίξει ο χορός των προνομίων για τους πλήρως εμβολιασμένους, καθώς ο πρωθυπουργός προανήγγειλε σχετική νομοθετική ρύθμιση. Σε παρέμβασή του στις εργασίες του ψηφιακού συνεδρίου «Βeyond the Pandemic: A Radical New Approach to Health Security», ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε: «Όταν διασφαλίσουμε το δικαίωμα όλων των ενηλίκων στον εμβολιασμό, τότε θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση περί διευκολύνσεων προς τους πλήρως εμβολιασμένους. Όταν τον χειμώνα μεταφέρουμε εντός τις δραστηριότητές μας, τότε θα υπάρξει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα».

Covid-free μαγαζιά στην εστίαση

Για παράδειγμα, υπογράμμισε κάποια εστιατόρια δεν αποκλείεται να επιτρέψουν την είσοδο στους εσωτερικούς χώρους τους μόνο στους πλήρως εμβολιασμένους. Ωστόσο, τα προνόμια στους εμβολιασμένους ενδέχεται να επεκταθούν σε συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, ενδεχομένως και γήπεδα, ενώ θα δοθεί και το πράσινο φως σε επιχειρήσεις να μπορούν «παροπλίζουν» για όσο διάστημα χρειαστεί όσους αρνούνται να εμβολιαστούν. «Οι πολίτες θα συνειδητοποιήσουν ξαφνικά ότι αν δεν είναι εμβολιασμένοι, ειδικά οι νέοι μας, δεν έχουν τα ίδια επίπεδα ελευθερίας όπως άλλοι εμβολιασμένοι πολίτες της ίδιας ηλικίας» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με το σχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση η είσοδος θα είναι ελεύθερη στους παραπάνω χώρους, για όσους έχουν εμβολιαστεί και θα επιτρέπεται σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί μόνο με την επίδειξη αρνητικών τεστ. Συνεπώς, μία τέτοια επιλογή εκτιμάται ότι θα αποτελέσει κίνητρο, προκειμένου όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, να το πράξουν άμεσα.

Στην ίδια γραμμή και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Υπέρ της συνταγματικότητας τέτοιου είδους ρυθμίσεων τάχθηκε και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Πέρα από την προστασία της δημόσιας υγείας, το Σύνταγμα κατά κανέναν τρόπο δεν αναγνωρίζει δικαίωμα σε κάποιον να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του άλλου και την υγεία του. Άρα, το όριο της ελευθερίας των επιλογών μας είναι ο διπλανός μας. Είναι ο άλλος. Επομένως, είναι πολύ εσφαλμένη αυτή η αντιμετώπιση και δεν νομίζω ότι υποστηρίζεται σοβαρά από συνταγματολόγους», επισήμανε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Εμβολιασμός ή υποχρεωτικό self test

Ένα πρώτο προνόμιο που εξετάζεται να δοθεί άμεσα σε όσους έχουν εμβολιαστεί είναι η άρση της υποχρέωσης για αυτοδιαγνωστικό τεστ κάθε εβδομάδα. Η εν λόγω «διευκόλυνση» αναμένεται να ισχύσει από τις 15 Ιουνίου και σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα. Ανοικτό είναι και το ενδεχόμενο για το αν θα δοθούν διευκολύνσεις στις μετακινήσεις, εντός αλλά και εκτός Ελλάδας, όπως για παράδειγμα το να μην υποβάλλονται οι εμβολιασμένοι σε rapid test.

Στον «χορό» των self test τα σούπερ μάρκετ

Στις 19 Ιουνίου σταματά η δωρεάν διάθεση self test από τα φαρμακεία και ήδη η κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδιο για τη διανομή τους από τα σούπερ μάρκετ. Στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης βρίσκονται ήδη σε επαφή με τους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ για να βρεθεί το μοντέλο εκείνο που θα έλυνε προβλήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων αλλά και άλλα πρακτικά ζητήματα σε σχέση με την κινητικότητα εντός του σούπερ μάρκετ και την αποφυγή συνωστισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να δημιουργηθεί ειδικός χώρος για την προμήθεια των self test, ενώ έμφαση δίνεται και στα εμπορικά καταστήματα της περιφέρειας και τη σύνδεσή τους με το κεντρικό σύστημα ενημέρωσης. «Η πολιτική της δωρεάν διάθεσης self test θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες του καλοκαιριού σε ομάδες δικαιούχων και από κανάλια διανομής που θα εξειδικευτούν τις αμέσως επόμενες ημέρες» επισήμανε ο υφυπουργός παρά των πρωθυπουργώ, Άκης Σκέρτσος προαναγγέλλοντας τις αλλαγές που έρχονται.