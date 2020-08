Δραματική νύχτα με το Oruc Reis να πλέει μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα

Δραματική ήταν η νύχτα που πέρασε στο Ανατολικό Αιγαίο με το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis να πλέει από τις 17:30 τη Δευτέρα εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, αγνοώντας τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις από τις φρεγάτες του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού για αποχώρηση από την περιοχή.

Η Άγκυρα κλιμάκωσε χθες επικίνδυνα την ένταση καθώς εξέδωσε νέα Navtex-απάντηση στην ελληνική αντί-Navtex βγάζοντας τα ερευνητικά πλοία Oruc Reis, Ataman στην περιοχή για έρευνες.

Από εκείνη την ώρα και έπειτα δύο ελληνικές φρεγάτες, οι οποίες από την πρώτη στιγμή που το Oruc Reis μπήκε στην ελληνική υφαλοκρηπίδα το καλούν να αποχωρήσει, παρακολουθούν κάθε του κίνηση. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση από τους Τούρκους. Και το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι απλό αλλά ταυτόχρονα και ιδιαίτερα κρίσιμο:

Ποια θα είναι η επόμενη κίνηση της Αθήνας αν το Oruc Reis συνεχίσει να αγνοεί τα μηνύματα των ελληνικών φρεγατών;

«Κόκκινη γραμμή» για την Ελλάδα θεωρείται η έναρξη των ερευνών. Αν το Oruc Reis ρίξει τα καλώδια στο βυθό και ξεκινήσει έρευνες τότε όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Ακόμα και αυτό της στρατιωτικής δράσης. Ως πρώτη ενέργεια είναι το να σπεύσει ελληνικό σκάφος και να κόψει τα καλώδια του τουρκικού ερευνητικού.

Το ίδιο ακριβώς είχε κάνει το 2018 η φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς» όταν το ερευνητικό Barabaros επιχείρησε να ποντίσει καλώδια εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Αυτό, ωστόσο, που κάνει ιδιαίτερα κρίσιμες τις επόμενες ώρες είναι το πώς θα δράσουν τα συνοδευτικά πλοία των Τούρκων σε μια τέτοια περίπτωση.

Οποιαδήποτε εκτίμηση αυτή την ώρα είναι παρακινδυνευμένη και όλα δείχνουν να κρέμονται από μια κλωστή.

Ο Τούρκος αξιωματούχος του υπ. Εξωτερικών, Cagatay Erciyes, έκανε σήμερα τα ξημερώματα μια εμπρηστική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter με την οποία ουσιαστικά ανοίγει και επίσημα θέμα Καστελόριζου και παράλληλα υποστηρίζει ότι η Ελλάδα δημιουργεί εντάσεις στο Αιγαίο και όχι η Τουρκία. Ο Τούρκος διπλωμάτης θέτει ευθέως θέμα Καστελόριζου, λέγοντας πως οι αξιώσεις της Ελλάδας έρχονται σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο.

R/V Oruç Reis launched its off-shore survey activity today in the Turkish Continental Shelf declared to UN.

Greece makes a big fuss over this activity............. pic.twitter.com/LnqHuqGxYA

— Çağatay Erciyes 🇹🇷 (@CErciyes) August 10, 2020