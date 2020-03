Βίντεο δείχνει Τούρκους οπλισμένους με φουσκωτά στον Έβρο

Ένα νέο βίντεο βλέπει το φως της δημοσιότητας το οποίο απεικονίζει με τη κατάσταση που επικρατεί στον Έβρο.

Το συγκεκριμένο βίντεο δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ο Τούρκος δημοσιογράφος Αμπντουλαχ Μποζκούρτ, επικεφαλής του Κέντρου για την Ελευθερία της Στοκχόλμης ενώ μέχρι τον Μάρτιο του 2016 ήταν διευθυντής της εφημερίδας «Zaman».

Το βίντεο, σύμφωνα με πληροφορίες, δείχνει Τούρκους κομάντο με το δάχτυλο στη σκανδάλη να περιπολούν πάνω σε φουσκωτά ενώ λίγα μέτρα πιο δίπλα τους βρίσκονται οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.

Posturing by Turkish special police force continues on Evros river on Turkish-Greek border following fresh threats today by #Turkey's President #Erdogan who promised to send more refugees to Europe. #Greece troops monitor Turks' actions from the other side of the river. pic.twitter.com/l4FOtUkcYD

