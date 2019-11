Καυστικό άρθρο στον Independent για την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα: Για γέλια ότι θα διορθωθεί η αδικία

Σαφή θέση υπέρ της επιστροφής στην Ελλάδα των Γλυπτών του Παρθενώνα που βρίσκονται στο βρετανικό Μουσείο, παίρνει σε άρθρο γνώμης στον Independent o Ντένις ΜακΣέιν.

Υπό τον τίτλο «Ο Μπόρις Τζόνσον θα διορθώσει τις αδικίες της αποικιοκρατίας και θα επιστρέψει τα Ελγίνεια Μάρμαρα; Ας γελάσω» ο Βρετανός αρθρογράφος κάνει λόγο για «κλοπή» των Μαρμάρων από τον Έλγιν, από τη μόνη χώρα στην ιστορία του Παρθενώνα (σ.σ. Μεγάλη Βρετανία) που «επιτέθηκε» στο Μνημείο.

Όπως αναφέρειτο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αρθρογράφος του Independent παρουσιάζει ένα ιστορικό της υπόθεσης, από το πώς έγινε η αφαίρεση των Γλυπτών από τον Παρθενώνα, μέχρι και τις αρνήσεις των εκάστοτε βρετανικών κυβερνήσεων να επιστρέψουν στην Αθήνα τα Μάρμαρα.

«Raubkunst» είναι μια κατασκευασμένη γερμανική λέξη που κυριολεκτικά σημαίνει «κλεμμένη τέχνη». Χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τους καλλιτεχνικούς θησαυρούς που λεηλάτησαν οι Ναζί από Γερμανοεβραίους έως το 1939 και στη συνέχεια απ' όλη την αποικιοκρατούμενη από τη Γερμανία Ευρώπη κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το μεγαλύτερο μέρος της Raubkunst του 20ου αιώνα έχει επιστραφεί στους ιδιοκτήτες της ή στα μουσεία και τους ιστορικούς τόπους από τους οποίους είχε λεηλατηθεί. Στη Γαλλία, ο πρόεδρος Μακρόν ηγείται της Ευρώπης επιστρέφοντας κλεμμένη τέχνη στο Μπενίν.

Όμως στο Λονδίνο υπάρχει το μεγαλύτερο στον κόσμο παράδειγμα Raubkunst που εξακολουθεί να παρακρατείται από τους νόμιμους ιδιοκτήτες της» αναφέρει ο Ντένις ΜακΣέιν στο άρθρο του.

