Το Spetses mini Marathon επιστρέφει με περισσότερα αγωνίσματα και δράσεις για όλους

Μία στροφή πριν την συμπλήρωση δέκα χρόνων ζωής του μεγαλύτερου multi-sport event στην Ελλάδα, το 9ο Spetses mini Marathon θα διεξαχθεί το τριήμερο 4-6 Οκτωβρίου 2019 στο πανέμορφο νησί του Αργοσαρωνικού υπό την αιγίδα του Δήμου Σπετσών και του Ε.Ο.Τ. Παρουσιάζοντας διαρκή ανάπτυξη από το 2011 και διεθνώς βραβευμένο με πάνω από 35 βραβεία, ο αγώνας αποτελεί πια θεσμό, έχοντας εδραιωθεί στο ετήσιο calendar της παγκόσμιας φίλαθλης κοινής γνώμης και προσελκύοντας αθλητές παγκοσμίου φήμης αλλά και χιλιάδες ερασιτέχνες που παραμένουν πιστοί στο μότο της διοργάνωσης «Νίκη Είναι η Συμμετοχή».

Στη φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθούν τρία δρομικά αγωνίσματα (5χλμ. by GARMIN Series, 10χλμ. και 25 χλμ.) και τρία κολυμβητικά (1.5χλμ., 3χλμ. και 5χλμ) καλύπτοντας έτσι τις απαιτήσεις όλων των συμμετεχόντων! Παράλληλα, όπως κάθε χρόνο, θα διεξαχθούν και οι παιδικοί αγώνες τρεξίματος και κολύμβησης, καθώς και το SUP Event by BIC ® . Ξεχωριστή θέση στην επιτυχία της διοργάνωσης κατέχουν οι 360 Σπετσιώτες εθελοντές που δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό καθόλη τη διάρκεια του τριημέρου, καθώς και τα παράλληλα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα.

Στις Σπέτσες, θα βρεθούν ακόμη μία φορά παγκοσμίου φήμης αθλητές με συμμετοχές σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες, προασπίζοντας τις αξίες της ευγενούς άμιλλας και του ευ αγωνίζεσθαι. Το «παρών» θα δώσουν μεταξύ άλλων οι: Γιάννης Δρυμωνάκος, Στέφανος Δημητριάδης, Δημήτρης Κουλούρης, Νόρα Δράκου, Κρίστελ Βουρνά, Γρηγόρης Σουβατζόγλου, Γιώτα Βλαχάκη, Μιχάλης Καλομοίρης, Κώστας Γκελαούζος, Ελισάβετ Πεσιρίδου, Αναστασία Μαρινάκου, το δίδυμο Μπόζη-Κλωναρίδου, Μάκης Καλαράς και Εφη Γκουλή.

Η ιδρύτρια του θεσμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Δρ. Μαρίνα - Λύδα Κουταρέλλη επισήμανε: «Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι για την ανταπόκριση τόσο του κόσμου όσο και των υποστηρικτών και χορηγών μας. Καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες!»

Αντίστοιχα, ο Δήμαρχος Σπετσών, κ. Παναγιώτης Λυράκης, τόνισε: «Όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος το νησί των Σπετσών ετοιμάζεται να δώσει τον καλύτερο εαυτό του για να υποδεχτεί συμμετέχοντες και επισκέπτες. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κ. Κουταρέλλη που ανέδειξε τις Σπέτσες ως το #1 αθλητικό προορισμό της χώρας καθώς και όλους τους Σπετσιώτες εθελοντές και να ευχηθούμε να περάσετε όλοι ένα χαρούμενο τριήμερο!»

Photo Credits: Νίκος Καρανικόλας