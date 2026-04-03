Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι υγειονομικές Αρχές της Κοζάνης εξαιτίας ενός ιδιαίτερα ανησυχητικού περιστατικού που καταγράφηκε στην περιοχή του Αγίου Ελευθερίου, κοντά στην Πτελέα.

Τα περισσότερα από 10 νεκρά πρόβατα που ήταν εγκαταλελειμμένα σε πλαγιά του βουνού εντόπισαν κυνηγοί αργά το απόγευμα της Πέμπτης 2 Απριλίου.

Το σημείο, που παραμένει χαρακτηρισμένο ως καταφύγιο, όπως μεταδίδει το ERTNews έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις τοπικές αρχές και την κοινωνία. Το γεγονός αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς σημειώνεται σε περίοδο αυξημένης επιτήρησης λόγω της ευλογιάς των προβάτων, με τους κτηνοτρόφους της περιοχής να καταβάλλουν προσπάθειες για την άρση των περιοριστικών μέτρων.

Στο σημείο κλιμάκιο της Κτηνιατρικής

Οι κυνηγοί που εντόπισαν τα ζώα ενημέρωσαν άμεσα την Κτηνιατρική Υπηρεσία, τον Δήμο Κοζάνης και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα, Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, νωρίς το πρωί, κλιμάκιο της Κτηνιατρικής αναμένεται να μεταβεί στο σημείο για έλεγχο, δειγματοληψίες και τη διαχείριση της κατάστασης.

Το περιστατικό προκαλεί ερωτήματα σχετικά με τη δημόσια υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος και την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για τη διαχείριση νεκρών ζώων, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ελέγχων από την κτηνιατρική υπηρεσία για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.