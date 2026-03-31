Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου 2026, το Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο» – Πατησίων για τα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, η Βουλευτής Β’ Αθηνών Ζωή Ράπτη, ο πρώην Υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος, η Διοικήτρια της 1ης Υ.ΠΕ. Όλγα Μπαλαούρα, ο Διοικητής του Γ.Ν.Ν. Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο» Χρήστος Τσάμης, ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ Γιώργος Χαραλάμπους, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αντώνης Αυγερινός, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης, ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης, ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης – Πεύκης Μάριος Ψυχάλης και ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας Γιάννης Τομπούλογλου. Τον αγιασμό των εγκαινίων τέλεσε ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ.

Η ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) αποτελεί έργο ιδιαίτερης σημασίας για τη λειτουργικότητα του Νοσοκομείου, καθώς περιλαμβάνει την πλήρη ανακαίνιση χώρων συνολικής επιφάνειας 1.600 τ.μ., και την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Η λειτουργία των νέων ΤΕΠ αναμένεται να βελτιώσει άμεσα την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, όχι μόνο για τους κατοίκους της Νέας Ιωνίας, αλλά και για το σύνολο της Αττικής, δεδομένου ότι το Νοσοκομείο εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό Δήμων. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια 24ωρης εφημερίας εξυπηρετούνται περισσότεροι από 500 ασθενείς στα ΤΕΠ.



Η μετεγκατάσταση των ΤΕΠ στον χώρο των εξωτερικών ιατρείων στον 2ο όροφο, καθώς και η αντίστοιχη μεταφορά των εξωτερικών ιατρείων στο ισόγειο (έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2026), είναι έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ταυτόχρονα, το Νοσοκομείο βρίσκεται στη β’ φάση εκπόνησης οριστικών μελετών για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, με συνολικό προϋπολογισμό 2.950.000 €.

O Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:

«Τα έργα τα οποία γίνονται αυτό το διάστημα στο ΕΣΥ, θα μείνουν προς χρήση των Ελλήνων πολιτών και ασθενών για πολλές δεκαετίες. Αυτή τη στιγμή υλοποιούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτιριολογικής αναβάθμισης και εξοπλισμού των υποδομών του ΕΣΥ από την ίδρυση του. Μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ έργα. Κάθε μέρα γίνεται ολοένα και καλύτερο και αυτά που έχουμε κάνει σε 2,5 χρόνια, είναι εντελώς πρωτοφανή και δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Το έργο που εγκαινιάζουμε σήμερα, είναι ένα έργο σχεδόν 3 εκατομμύριων, το οποίο αλλάζει πλήρως την εικόνα του νοσοκομείου. Στην επταετία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουμε αυξήσει τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου κατά 60%, έχουμε αυξήσει το προσωπικό, έχουμε ανανεώσει και ανανεώνουμε το ιατροτεχνολογικό του εξοπλισμό και τώρα ανανεώνουμε και τις υποδομές του. Άρα, όποιος λέει ότι δεν ενδιαφερόμαστε για αυτό το νοσοκομείο, μας αδικεί. Θέλω επί τη ευκαιρία να πω, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο ιατρικό, νοσηλευτικό και το λοιπό προσωπικό του νοσοκομείου. Δεν είναι εύκολη η δουλειά που κάνουνε. Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας οι εργαζόμενοι δουλεύουν

ακατάπαυστα και πολλές φορές υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Και το μόνο που κάνουμε εμείς εδώ σήμερα, είναι να προσπαθούμε, αξιοποιώντας τους πόρους που μας έδωσε η Κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να κάνουμε τη ζωή τους και τις συνθήκες εργασίας τους, λίγο καλύτερες».

«Το νέο, πλήρως αναβαθμισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Κωνσταντοπούλειο «Η Αγία Όλγα», τίθεται σήμερα στην υπηρεσία των συμπολιτών μας. Πρόκειται για ένα έργο όχι μόνο αναβάθμισης αισθητικής, αλλά κυρίως ποιοτικής, επειδή τα ΤΕΠ αποτελούν την «πρώτη γραμμή» του ΕΣΥ. Εκεί, δηλαδή, που κρίνεται η οργάνωση, η ταχύτητα, η ποιότητα και, τελικά, η εμπιστοσύνη του πολίτη στο σύστημα υγείας. Γι’ αυτό και επενδύουμε σε σύγχρονες υποδομές που αλλάζουν, στην πράξη, την εμπειρία του ασθενή: με λιγότερη αναμονή, με καλύτερες συνθήκες, με πιο αποτελεσματική και ποιοτική διαχείριση των περιστατικών. Πρόκειται για μία ακόμη στοχευμένη παρέμβαση που υλοποιείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η έγκαιρη και αποφασιστική αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων μπορεί να μετατραπεί σε χειροπιαστά έργα και σε καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες για τους πολίτες. Σε ό,τι μας αφορά, συνεχίζουμε το σχέδιό μας με την ίδια προσήλωση και αποφασιστικότητα: να υλοποιούμε παρεμβάσεις με αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Να οικοδομούμε ένα ΕΣΥ πιο σύγχρονο, πιο αξιόπιστο, πιο λειτουργικό».