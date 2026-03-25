Ήταν η εποχή, του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους, ήταν ο τόπος, δίπλα από την Πνύκα, ήταν ο χρόνος, μετά την απελευθέρωση, ήταν και οι άνθρωποι, οι αγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης που στάθηκαν δίπλα στον Βασιλιά Όθωνα, που έθεσε τον θεμέλιο λίθο του ιστορικότερου ερευνητικού κέντρου, όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά και ολόκληρης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο λόφο των Νυμφών.

Ανάμεσα στους αγωνιστές, που υπήρξαν ταυτόχρονα και μέλη της Ελληνικής Κυβέρνησης που ολοκλήρωσε τη θητεία της το 1841, αλλά και σε εκείνους που απάρτισαν την επόμενη Κυβέρνηση που ακολούθησε, ξεχώρισε η φιγούρα του Γέρου του Μωριά, του Αρχιστράτηγου της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, που οι ισχυρές ενδείξεις, αναφέρουν ότι ήταν παρόν στη θεμελίωση του ιστορικού ερευνητικού ιδρύματος της χώρας μας, που συστάθηκε μετά τη δωρεά του Εθνικού ευεργέτη Γεώργιου Σίνα, που υπήρξε επιχειρηματίας και τραπεζίτης με καταγωγή από τη Μοσχόπολη Κορυτσάς.

Συνομιλώντας για την εποχή εκείνη, της θεμελίωσης του ιστορικού αυτού Ιδρύματος, με τον σημερινό Διευθυντή του και Πρόεδρο του Δ.Σ του Ε.Α.Α Δρ. Σπύρο Βασιλάκο μας αναφέρει χαρακτηριστικά

«Λίγα χρόνια μετά την ανακήρυξη του ανεξάρτητου νέου Ελληνικού κράτους, το 1831, και συγκεκριμένα στις 26 Ιουνίου 1842, με τα παλαιό ημερολόγιο και 8 Ιουλίου με το νέο, μπήκε ο θεμέλιος λίθος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο λόφο των Νυμφών, δίπλα στην Πνύκα. Για την εποχή εκείνη, ήταν ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Καθώς, όπως μπορούμε να αναλογιστούμε το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πολυτεχνείο και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ήταν τα τρία πρώτα Ιδρύματα, που δημιουργήθηκαν στο νέο Ελληνικό κράτος. Καθώς το νεοσύστατο κράτος έπρεπε να έχει «πυλώνες» πάνω στους οποίους θα έπρεπε να «πατήσει» προκειμένου να προχωρήσει. Προσπάθησε λοιπόν να προσομοιάσει τα Δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα. Ζητούμενά, ήταν η οργάνωση του στρατού, με την δημιουργία της Σχολής Ευελπίδων με τον Καποδίστρια αρχικώς και κατόπιν με νεότερη προσπάθεια για τη δημιουργία ενός νέου Στρατού. Η Εκπαίδευση, με την σύσταση γυμνασίων και λυκείων, του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πολυτεχνείου. Η έρευνα, για τη μέτρηση του χρόνου με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, όπου στις 26 Ιουνίου 1842 έγινε η τελετή της θεμελίωση του. Χοροστατούντος του Επισκόπου Αττικής.

Το θεμέλιο λίθο έθεσε ο βασιλιάς Όθωνας στο λόφο των Νυμφών. Στην τελετή παρευρεύθησαν όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, όλοι οι επίσημοι της εποχής, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών και οι καθηγητές του Πανεπιστημίου. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και πολλοί αγωνιστές της Ελληνικής Επαναστάσης. Ενδεικτικά θα αναφέρω κάποιους που εκείνη την εποχή είχαν δημόσια αξιώματα, ήταν Υπουργοί. Ανάμεσα τους λοιπόν ήταν ο Γεώργιος Τισσαμενός που εκτελούσε χρέη υπουργού Οικονομικών. Μάλιστα ο Γεώργιος Τισσαμενός ήταν συνεργάτης και σύμβουλος του Παπαφλέσσα. Ο Αναστάσιος Κριεζής, ως υπουργός Ναυτιλίας, ο οποίος διετέλεσε και δυο φορές πρωθυπουργός. Ο Αλέξιος Βλαχόπουλος που τελούσε χρέη υπουργού Στρατιωτικών. Παρόντες ήταν και Υπουργοί της προηγούμενης Κυβέρνησης, η οποία ολοκλήρωσε τη θητεία της, το 1841, όπως ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο Ανδρέας Μεταξάς και πολλοί άλλοι. Ανάμεσα σε όλους αυτούς τους αγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης με ισχυρές ενδείξεις αλλά και από την έντονη φημολογία της εποχής, καθώς δεν υπάρχουν γραπτές αποδείξεις, ήταν και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στη θεμελίωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου.

Όλα αυτά λέγονται για να μπορέσει να γίνει κατανοητό η σπουδαιότητα και η σημαντικότητα του ιστορικότερου ερευνητικού κέντρου της χώρας μας. Που στην πραγματικότητα είναι το ιστορικότερο ερευνητικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. Καθώς ήταν το πρώτο ερευνητικό κέντρο που δημιουργήθηκε σε ολόκληρη την Βαλκανική. Και όλο αυτό το τελετουργικό που σας παρουσίασα, αν κάποιος το μελετήσει, διαβάσει τους λόγους που εκφωνήθηκαν, δει την πρόσκληση που εστάλη, αλλά και εντρυφήσει στους στόχους που είχε θέσει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, όπως τους δημιούργησε ο πρώτος διευθυντής του, ο Γεώργιος Μπούρης που υπήρξε και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα κατανοήσει την ιστορικότητα και την σημαντικότητα του Ιδρύματος που η πορεία του μέσα στο χρόνο είναι συνυφασμένη με την ανάπτυξη του νέου Ελληνικού Κράτους.

Καθώς το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, και δεν είναι υπερβολή αυτό, συνέβαλε τα μέγιστα στην ανάπτυξη, στον τομέα της εκπαίδευσης, στην έρευνα και στην επιστήμη, στη χώρα μας».