Ένα βίντεο – ντοκουμέντο που δείχνει καρέ καρέ τη στιγμή που ο σεισμός των 5,3 βαθμών Ρίχτερ ταρακουνά τα ξημερώματα της Κυριακής 8/3 τα Ιωάννινα κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Στο βίντεο φαίνεται ένα φορτηγό που κουνιέται έντονα όπως επίσης και μία μεγάλη γκαραζόπορτα.

Η ισχυρή σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος της Ηπείρου, καθώς και σε νησιά του Ιονίου όπως η Κέρκυρα και η Λευκάδα, ενώ έγινε αντιληπτή ακόμη και σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, μέχρι και την Πάτρα ενώ ακολούθησαν και πολλοί μετασεισμοί.

Το φαινόμενο καταγράφηκε στις 05:32:30 ώρα Ελλάδας.

Ο σεισμός προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης και έκανε πολλούς πολίτες να τρέξουν στους δρόμους ενώ βράχοι έπεσαν στην Εγνατία Οδό στο τμήμα προς Ηγουμενίτσα.

«Ο κόσμος έχει βγει έξω, είναι τρομαγμένος και, όπως συμβαίνει σε σεισμούς άνω των 5 Ρίχτερ, σημειώθηκε διακοπή ηλεκτροδότησης», επεσήμανε μιλώντας στην ΕΡΤ ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών, Ευθύμιος Χρυσοστόμου.

Ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης επεσήμανε πως έπεσαν βράχοι στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα προς Ηγουμενίτσα. Παράλληλα, σε ορισμένες περιοχές του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων παρατηρούνται διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Δείτε το βίντεο: