Εφιάλτης για μια εργαζόμενη έχει γίνει η επιστροφή στο σπίτι τις βραδινές ώρες στη Λαμία. Χωρίς αυτοκίνητο και αδυνατώντας να χρησιμοποιεί καθημερινά ταξί, καλείται να περπατά πεζή από το κέντρο της πόλης έως τη συνοικία των Εργατικών Νέας Μαγνησίας, αντιμετωπίζοντας στο δρόμο της μια αγέλη μεγαλόσωμων σκύλων, κυρίως στο ύψος της ΔΕΥΑΛ και στη γέφυρα μετά τον κόμβο.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Όπως περιέγραψε η ίδια «ένα ξεκινάει να γαβγίζει και αμέσως από το ποτάμι, από τα συνεργεία και τα γύρω χωράφια μαζεύονται ακόμη και οκτώ σκυλιά».

Την έσωσε διερχόμενος οδηγός και οι αστυνομικοί

«Μία φορά με περικύκλωσαν τέσσερα μεγαλόσωμα σκυλιά και εγώ έβαλα πλάτη στο δέντρο που βρίσκεται πάνω από τη ΔΕΥΑΛ και κρατούσα μια ομπρέλα για να τα κρατήσω μακριά μου. Πέρασε μηχανάκι το κυνήγησαν τα δύο και βρήκα ευκαιρία να απομακρυνθώ παραπάτησα όμως και έπεσα. Την ώρα όμως που με πλησίασαν επικίνδυνα, πέρασε αυτοκίνητο και ο άνθρωπος σταμάτησε, κόρναρε και με συνόδευσε μέχρι μετά τη γέφυρα για να μην μου επιτεθούν ξανά. Παρασκευή, Δευτέρα και Τρίτη έφτασα σε σημείο να ζητήσω βοήθεια από την αστυνομία. Τους χιλιοευχαριστώ γιατί ήταν πάντα πρόθυμοι και χάρη σε αυτούς μέχρι τώρα φτάνω σπίτι μου σώα», περιγράφει η γυναίκα.

«Τρέμει η καρδιά μου κάθε φορά που φτάνω στο συγκεκριμένο σημείο γιατί εκείνη την ώρα, δεν υπάρχει ψυχή, ούτε είναι ανοιχτό κάποιο κατάστημα. Τις λιγοστές φορές που έχω συναντήσει κάποια παιδιά που επιστρέφουν την ίδια ώρα σπίτι, μου λένε ότι έχουν αντιμετωπίσει κι εκείνα επιθέσεις από τα αδέσποτα», συμπληρώνει η ίδια.

Όπως τονίζει, το πρόβλημα δεν είναι σημερινό, αλλά έχει κάνει και παλαιότερα παράπονα στο δήμο -με αριθμό πρωτοκόλλου- για συγκέντρωση αδέσποτων στο σημείο, τώρα που ξαναπήρε όμως δε βρέθηκε η συγκεκριμένη αίτηση. Επικοινώνησε με τον αριθμό για τα αδέσποτα και της είπαν ότι δε βρήκαν τίποτα στο σημείο. «Από την αστυνομία μου είπαν να καταθέσω μήνυση, αλλά πιστεύω ότι με περισσότερο ενδιαφέρον, το πρόβλημα μπορεί να λυθεί. Να τρέξουν τώρα να σπάσουν την αγέλη, πριν βρεθώ με δαγκώματα στο νοσοκομείο και τρέχουμε όλοι μαζί στα δικαστήρια».