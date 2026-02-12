Για το νέο της επαγγελματικό βήμα, το οποίο αυτή τη φορά θα είναι τηλεοπτικό, μίλησε η Κατερίνα Στικούδη, στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» του Alpha, το πρωί της Πέμπτης (12/02). Η τραγουδίστρια αναλαμβάνει χρέη παρουσιάστριας για την εκπομπή «Ευ ζειν» η οποία θα παρουσιαστεί μέσα από την συχνότητα της ΕΡΤ.

Αν και η ημερομηνία της πρεμιέρας δεν είναι ανακοινώσιμη ακόμα, αυτή αναμένεται να είναι εντός του Μαρτίου.

«Τον Μάρτιο θα ξεκινήσει η νέα μου εκπομπή στην ΕΡΤ, με το καλό. Δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμη η ημερομηνία. Να περιμένετε, όμως, πολλά ανατρεπτικά γυρίσματα. Αγαπώ πολύ την άθληση και την ευεξία και χαίρομαι πολύ που μου δίνεται η ευκαιρία να την επικοινωνήσω. Είναι κάτι που δεν ξέρω αν έχει γίνει ακριβώς έτσι, ποτέ, στην ελληνική τηλεόραση. Με βάση δηλαδή τα δικά μας δεδομένα, ακριβώς αυτό που κάνουμε. Θα με δείτε σε πάρα πολλές δράσεις» είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Στικούδη.

Σε ερώτηση αν θα έκανε εκπομπή μαζί με τον σύζυγό της, η Κατερίνα Στικούδη απάντησε θετικά και μάλιστα αποκάλυψε πως ο Βαγγέλης Σερίφης, έχει εδώ και χρόνια ένα project στο μυαλό του, στο οποίο τη θέλει στο πλευρό του και του έδωσε το λόγο της ότι «από Σεπτέμβρη μπορεί να το κάνουμε κι αυτό».