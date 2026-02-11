Σε καλό κλίμα ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ακολουθεί δείπνο προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού από τον Τούρκο πρόεδρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πιάτα είναι εμπνευσμένα από την τουρκική κουζίνα και ξεκινούν με αγκινάρες με σάλτσα κάρι, τσι κιοφτέ, τουλουμοτύρι και βούτυρο, πιάτο με μελιτζάνες μπαϊλντί, λαχανοντολμάδες με κάστανα.

Τα ορεκτικά περιλαμβάνουν επίσης πιρουχί με βούτυρο, τυρί kes, καρύδια και χόρτα του Αιγαίου αλλά και σαλάτα του κήπου με γλιστρίδα με ντρέσινγκ σορμπέ λεμόνι.

Το μενού συνεχίζει με μοσχαρίσια στηθόπλευρα συνοδευόμενη από πιλάφι με σαφράν και αμύγδαλα και σπαράγγια στη σχάρα, ενώ δεν λείπει το ούρφα κεμπάπ και αρνίσια παϊδάκια.

Τέλος, το δείπνο περιλαμβάνει παρφέ με πικραμύγδαλα και ανανά και ποικιλία τουρκικών γλυκών, ανάμεσά τους μπακλαβάς με καρύδια και φυστικοσαρμάδες.