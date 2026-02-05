Σε κινητοποίηση προχώρησε χθες ο Φοιτητικός Σύλλογος του Παντείου Πανεπιστημίου, ζητώντας την ακύρωση του σεμιναρίου που διοργανώνει το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ), το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα του ιδρύματος. Το επίμαχο σεμινάριο φέρει τον τίτλο «Ο πόλεμος στον σύγχρονο κόσμο: Στρατηγική, οπλικά συστήματα και τακτικές».

Οι φοιτητές συγκεντρώθηκαν στον χώρο του πανεπιστημίου, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στη διεξαγωγή του συγκεκριμένου κύκλου σπουδών, τον οποίο συνδέουν με ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις και την εμπλοκή ακαδημαϊκών ιδρυμάτων σε ζητήματα άμυνας και εξοπλισμών.

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Παντείου, Πραξιτέλης Παπαδόπουλος, δήλωσε:

«Είμαστε εδώ σήμερα, μετά και από απόφαση του φοιτητικού μας συλλόγου, γιατί απαιτούμε να ακυρωθεί το πολεμικό σεμινάριο του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Αυτό το σεμινάριο, όπως και άλλες εξελίξεις στα πανεπιστήμια, όπως η προσπάθεια για αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΚΕ στο Πολυτεχνείο για να κάνουν έρευνα κατευθείαν για το ΝΑΤΟ, ή το συνέδριο στο ΑΠΘ που ακυρώθηκε μετά την παρέμβαση των φοιτητικών συλλόγων, έρχονται σε ένα φόντο διεθνών εξελίξεων που η υφήλιος έχει πάρει φωτιά». Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στο διεθνές περιβάλλον, κάνοντας λόγο για «μάχη για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό σύστημα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα», ενώ σημείωσε πως σε αυτές τις συνθήκες «όλες οι δυνάμεις προετοιμάζονται για γενικευμένη σύγκρουση και έτσι θέλουν και τα πανεπιστήμια σε αυτή την υπηρεσία».

Στην τοποθέτησή του, ο πρόεδρος του συλλόγου συνέδεσε το σεμινάριο με την επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας στο Ινστιτούτο, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Στο ΙΔΙΣ ήταν που είχε έρθει πριν λίγους μήνες ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Δένδιας και μας είχε καλέσει να αποκτήσουμε κουλτούρα πολέμου και να συνηθίσουμε να γυρνάνε φέρετρα με τη σημαία. Εμείς δεν θα κάνουμε πίσω. Δεν θα δεχθούμε η επιστήμη, η γνώση, η έρευνά μας να είναι για τον πόλεμο».

Η θέση του Ιδρύματος

Από την πλευρά της ακαδημαϊκής κοινότητας, τίθεται το ζήτημα της ερευνητικής προσέγγισης του φαινομένου του πολέμου. Σύμφωνα με απόψεις που εκφράζονται από την πλευρά του ιδρύματος, σε μια περίοδο που υπάρχουν πολεμικά μέτωπα σε πολλά σημεία της υφηλίου, το Πάντειο, ως πανεπιστήμιο κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, οφείλει να μελετά το φαινόμενο και να διδάσκει τον πόλεμο, αναζητώντας τα αίτια και τις συνέπειές του επιστημονικά, δεδομένης της αστάθειας στο διεθνές πεδίο. Ο Φοιτητικός Σύλλογος στην ανακοίνωσή του κάνει λόγο για «προσπάθεια ξεπλύματος των αιματοβαμμένων σχεδίων», ενώ καταγγέλλει τη χρηματοδότηση προγραμμάτων όπως το SAFE και το ReArm Europe της ΕΕ, την ώρα που, όπως υποστηρίζουν, τα ελληνικά πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν πρόβλημα υποχρηματοδότησης. Οι φοιτητές έχουν προγραμματίσει νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, την ίδια ώρα, έξω από τα γραφεία του ΙΔΙΣ στην Πλάκα (οδός Χιλλ 3). «Δίνουμε ραντεβού και θα το φτάσουμε μέχρι τέλους, γιατί απαιτούμε να ακυρωθεί αυτό το σεμινάριο», κατέληξε ο κ. Παπαδόπουλος.