Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στα μεσάνυχτα της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στο ύψος του 117ου χιλιομέτρου, κινητοποιώντας τις Αρχές.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Συγκεκριμένα, νταλίκα-ψυγείο που κουβαλούσε εσπεριδοειδή, κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες, εξετράπη της πορείας της στο ρεύμα προς Λαμία, βρέθηκε εκτός δρόμου όπου και ανετράπη. Ο Έλληνας οδηγός του οχήματος δεν τραυματίστηκε και το τροχαίο περιορίστηκε σε υλικές ζημιές.

Για πολλές ώρες το σημείο σημάνθηκε -χωρίς να υπάρχει πρόβλημα με την κυκλοφορία- καθώς είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία μετακίνησής του.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας.