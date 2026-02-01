Στο έλεος της κακοκαιρίας έχουν παραδοθεί από τα ξημερώματα τα παράλια της Λάρισας, με το μέγεθος της καταστροφής να αποτυπώνεται συγκλονιστικά στα πλάνα του drone του Orange Press Agency.

Το επίκεντρο της θεομηνίας εντοπίζεται στην περιοχή του Αγιοκάμπου και του Δήμου Αγιάς, όπου η μανία της φύσης έχει εξαφανίσει τα όρια μεταξύ στεριάς και νερού. Όπως φαίνεται ξεκάθαρα στα εναέρια πλάνα, ο δρόμος και η θάλασσα έχουν γίνει «ένα». Τα αφρισμένα κύματα, ενισχυμένα από τους θυελλώδεις ανέμους, έχουν καβαλήσει την ακτογραμμή, μετατρέποντας το οδόστρωμα σε προέκταση του Αιγαίου.

Λάσπες, φερτά υλικά και πλημμυρισμένα σπίτια

Η κατάσταση είναι δραματική, καθώς η υπερχείλιση των χειμάρρων σε συνδυασμό με την ορμή της θάλασσας έχει καλύψει την περιοχή με τόνους λάσπης, ξύλων και φερτών υλικών. Το νερό δεν σταμάτησε στο δρόμο, αλλά εισέβαλε ορμητικά σε ισόγεια σπίτια και καταστήματα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Στα πλάνα διακρίνονται βαρέα οχήματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Αγιάς να δίνουν μάχη μέσα στις λάσπες για να ανοίξουν διόδους στο οδικό δίκτυο, ενώ η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε σήμανση των επικίνδυνων σημείων, απευθύνοντας έκκληση στους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Πέρα από τον οικιστικό ιστό, η καταστροφή έχει χτυπήσει και τον αγροτικό τομέα, με μεγάλες εκτάσεις καλλιεργειών στον Δήμο Αγιάς να έχουν μετατραπεί σε λίμνες.

