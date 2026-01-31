Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι Αρχές στην Ηλεία, εξαιτίας της σημαντικής ανόδου της στάθμης των υδάτων στον ποταμό Αλφειό, την ώρα που οι αρμόδιες τοπικές Αρχές έχουν τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας ενόψει της κακοκαιρίας.

Παράλληλα, η εικόνα στην κοίτη του ποταμού προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς το νερό έχει πλέον καλύψει τα νεκρά πρόβατα που είχαν εντοπιστεί να έχουν απορριφθεί στο ποτάμι, γεγονός που ενισχύει τους φόβους για σοβαρούς κινδύνους στη δημόσια υγεία.

Η συνεχής άνοδος της στάθμης του Αλφειού, ως αποτέλεσμα των έντονων βροχοπτώσεων, καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη διαδικασία απομάκρυνσης των νεκρών ζώων, τα οποία βρίσκονται ήδη σε προχωρημένη σήψη. Υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν είναι εφικτή ούτε η πλήρης καταμέτρησή τους ούτε η ασφαλής ανάσυρσή τους από την κοίτη του ποταμού, γεγονός που περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive, για να καταστεί δυνατή η απομάκρυνση των νεκρών προβάτων θα χρειαστεί η επέμβαση βαρέων μηχανημάτων έργου, όταν το επιτρέψουν οι καιρικές και υδρολογικές συνθήκες. Ακολούθως, τα ζώα θα πρέπει να μεταφερθούν σε πιστοποιημένη μονάδα στην Αττική για καύση, όπως προβλέπεται από το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από την Παρασκευή (20/1), κλιμάκιο της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας μετέβη στο σημείο, προκειμένου να διενεργήσει αυτοψία, να διαπιστώσει την έκταση του προβλήματος και να αξιολογήσει τους ενδεχόμενους κινδύνους που απορρέουν από την παρουσία των νεκρών ζώων στον ποταμό.