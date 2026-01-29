Την Ίδρυση της δεύτερης Επώνυμης Έδρας στο ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» αποφάσισε η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τις διαδικασίες να προχωρούν γοργά, ανάμεσα στο κορυφαίο πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας μας και το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» που προσφέρει τα μέγιστα στην Ελλάδα.

Πρόκειται για τη δεύτερη απόφαση ορόσημο, του μεγαλύτερου πανεπιστημίου της χώρα μας, που παρουσιάζει αποκλειστικά σήμερα το «Newsbeast» , μετά από εκείνη που έλαβε για την πρώτη Επώνυμη Έδρα «Αθηνά Ιωάννη Μαρτίνου» που θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει στην Ιατρική Σχολή στην Γ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».

Να θυμίσουμε εδώ πως η μεγάλη κυρία της ελληνικής ναυτιλίας, που απεβίωσε το 2024, η Αθηνά Ιωάννη Μαρτίνου γεννήθηκε το 1927 στη Γλυφάδα, και είχε καταγωγή από την Κεφαλονιά.

Η ενασχόλησή της με τη ναυτιλία ξεκίνησε το 1964, όταν προχώρησε στην απόκτηση του πρώτου της πλοίου. Το 1967 ακολούθησε η δεύτερη ναυπήγηση, σηματοδοτώντας την απαρχή μίας δυναμικής πορείας που οδήγησε στην ανάπτυξη ενός σημαντικού στόλου.

Η ίδια ξεχώριζε για την αποφασιστικότητα, την εργατικότητα και τη σεμνότητά της, στοιχεία που καθόρισαν τη διαδρομή της στον επιχειρηματικό χώρο.

Το 2021 η εγγονή της, Ιωάννα Κωνσταντίνου Μαρτίνου, ίδρυσε το Ίδρυμα «Αθηνάς Ι. Μαρτίνου», έναν κοινωφελή οργανισμό με δράσεις στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και της ναυτιλίας.