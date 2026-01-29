Η κακοκαιρία χτύπησε τον Έβρο προκαλώντας σοβαρά προβλήματα, ενώ μαθητές εγκλωβίστηκαν σε σχολείο, καθώς σημειώθηκε σφοδρή πλημμύρα.

Σύμφωνα με το e-evros.gr, στον Απαλό πολλά σημεία του οικισμού και το Δημοτικό Σχολείο αποκλείστηκαν από τα όμβρια νερά, με το pameevro.gr να γράφει ότι χρειάστηκε παρέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των μαθητών.

Επίσης, σε όλο τον Έβρο παρατηρήθηκαν έντονα φαινόμενα, με την αστυνομία να προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας, ενώ οι τοπικές υπηρεσίες τέθηκαν σε ετοιμότητα.

Ακολουθούν βίντεο από το πέρασμα της κακοκαιρίας στον Έβρο: