Φτάνει σιγά σιγά το πρώτο τριήμερο για το 2026, καθώς η Καθαρά Δευτέρα «πέφτει» στις 23 Φεβρουαρίου.
Το Τριώδιο, μάλιστα, ανοίγει την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2026, ενώ η Τσικνοπέμπτη θα γιορταστεί την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου.
Όλες οι αργίες του 2026
- Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου
- Ευαγγελισμός της Θεοτόκου & Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου
- Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου
- Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου
- Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου
- Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου
- Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου
- Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου
- Ημέρα του «Όχι»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου
- Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου
- Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου