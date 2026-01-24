Φτάνει σιγά σιγά το πρώτο τριήμερο για το 2026, καθώς η Καθαρά Δευτέρα «πέφτει» στις 23 Φεβρουαρίου.

Το Τριώδιο, μάλιστα, ανοίγει την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2026, ενώ η Τσικνοπέμπτη θα γιορταστεί την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου.

Όλες οι αργίες του 2026