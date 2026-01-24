Φτάνει σιγά σιγά το πρώτο τριήμερο για το 2026, καθώς η Καθαρά Δευτέρα «πέφτει» στις 23 Φεβρουαρίου.

Το Τριώδιο, μάλιστα, ανοίγει την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2026, ενώ η Τσικνοπέμπτη θα γιορταστεί την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου.

Όλες οι αργίες του 2026

  • Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου
  • Ευαγγελισμός της Θεοτόκου & Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου
  • Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου
  • Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου
  • Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου
  • Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου
  • Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου
  • Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου
  • Ημέρα του «Όχι»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου
  • Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου
  • Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου