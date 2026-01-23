Συνολικά 472.928 αιγοπρόβατα θανατώθηκαν από τον Αύγουστο του 2024 έως τις 18 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της ευλογιάς, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της αρμόδιας Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής (ΕΕΕΔΕΕ)

Επίσης, έχουν καταγραφεί συνολικά 2.061 επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου σε 2.559 εκτροφές σε όλη τη χώρα. Για την περίοδο από 10 έως 18 Ιανουαρίου 2026 καταγράφηκαν 16 νέα κρούσματα σε έξι περιοχές της χώρας. Ειδικότερα, πέντε κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αιτωλοακαρνανία, τρία στην Αχαΐα, τρία στην Ηλεία, δύο στην Καρδίτσα, δύο στην Πιερία και ένα στη Ροδόπη.

Όπως επισημαίνεται, τα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς επικαιροποιούνται διαρκώς, με βάση την αποστολή των τελικών δεδομένων από τις Περιφερειακές Ενότητες, και θα δημοσιοποιούνται σε τακτική βάση για την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των παραγωγών και της κοινής γνώμης.

Τέλος, υπογραμμίζεται, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ότι η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας χαρακτηρίζεται κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου, με τις αρμόδιες Αρχές να τονίζουν ότι οι παραγωγοί οφείλουν να ακολουθούν αυστηρά τις προβλεπόμενες οδηγίες.