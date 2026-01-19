Αποχωρούν από τα μπλόκα οι αγρότες που συμμετείχαν στην πρώτη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Ειδικότερα, λίγο μετά τις 12:00 θα γίνει η πρώτη αποχώρηση από το μπλόκο Νησελίου, στην Ημαθία, όπου τα τρακτέρ ήταν παραταγμένα στην Εγνατία οδό, ενώ οι αγρότες σε μακροσκελή ανακοίνωσή τους, κάνουν τον απολογισμό για όσα πέτυχαν και τις συνέργειες που αναμένονται στο μέλλον.

Στις 12:00 αναμένεται να γίνει συνάντηση-απολογισμός στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, στη Θεσσαλονίκη και το απόγευμα θα αποχωρήσουν τα τρακτέρ από το σημείο.

Όσον αφορά τους αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, αναμένουν τη σημερινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό και θα επιμείνουν στην εφαρμογή διαρθρωτικών μέτρων και στην εντατικοποίηση των ελέγχων για την εισαγωγή προϊόντων από τρίτες χώρες.

Ένα ακόμη διαρθρωτικό μέτρο που θα βάλουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι η επιτάχυνση των διασταυρωτικών ελέγχων που γίνονται από το υπουργείο, καθώς, όπως λένε, εδώ και έναν χρόνο περίπου αγρότες από Πέλλα και Κιλκίς δεν έχουν πληρωθεί, ενώ βρίσκονται σε έλεγχο και θα ζητήσουν αυτοί οι έλεγχοι να ολοκληρωθούν, προκειμένου να δουν στους λογαριασμούς τους τα χρήματα των επιδοτήσεων και των αποζημιώσεων.