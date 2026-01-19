Κατά το τριήμερο 24-26 Απριλίου 2026 θα διεξαχθούν η κλήρωση για εισαγωγή στα Πειραματικά και οι εξετάσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Δημόσια Ωνάσεια σχολεία, για το σχολικό έτος 2026-2027.

Αναλυτικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ως ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) και της απόδοσης του τυχαίου αριθμού προτεραιότητας, για τη ρύθμιση των ισοβαθμιών στα Πρότυπα Σχολεία, Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Γυμνάσια και Λύκεια), καθορίστηκε η Παρασκευή 24 Απριλίου 2026.

Επιπλέον, η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία είναι το Σάββατο 25 Απριλίου 2026, ενώ η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων και γνώσεων για εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.) είναι η Κυριακή 26 Απριλίου 2026.