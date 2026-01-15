«Όταν το είδα όλο αυτό, αισθάνθηκα απογοήτευση», ανέφερε ο Αντώνης Μπατρακούλης, ο αγρότης που του βανδάλισαν το τρακτέρ επειδή ο ίδιος επέλεξε να παρευρεθεί στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου την Τρίτη.

«Αισθάνθηκα πόσο μικρό μυαλό μπορεί να έχει κάποιος να κάνει μια τέτοια κίνηση», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ, σημειώνοντας πως ο ίδιος πληροφορήθηκε για τον βανδαλισμό όσο βρισκόταν στην Αθήνα.

Ερωτηθείς για το αν πηγαίνει κάπου το μυαλό του ως προς το ποιοι μπορεί να το έκαναν, απάντησε αρνητικά. «Μέσα στα χιλιάδες τρακτέρ στιγματιστήκαμε. Η ζημιά πλέον έχει αποκατασταθεί από την Πανελλήνια, δεν έχω εικόνα για το ποσό της ζημιάς. Τώρα το τρακτέρ είναι όπως ήταν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα», συμπλήρωσε.

«Εμείς πλέον έχουμε φύγει από τα μπλόκα, άλλωστε μετά και από αυτόν τον βανδαλισμό που μας κάνανε, δεν θα μπορούσαμε να παραμείνουμε εκεί. Δεν νιώθω ότι πρόδωσα τους άλλους, το αντίθετο. Δεν έχουν λόγο να το λένε αυτό, αύριο θα γίνει συνάντηση κάτω στην Αθήνα στο υπουργείο. Μόνο προδότες δεν αισθανόμαστε, το αντίθετο. Ανοίξαμε τον δρόμο για έναν διάλογο που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και 20 μέρες. Άρα νιώθουμε και ικανοποιημένοι που πήγαμε», εξήγησε ο κ. Μπατρακούλης.