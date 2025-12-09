Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν σε τμήμα δρόμου στους Θρακομακεδόνες, όπου το οδόστρωμα κατέρρευσε και σχημάτισε μεγάλο κενό δίπλα σε γκρεμό, σε δρόμο προς την Ιερά Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου Ντάρδιζας.

Στις εικόνες φαίνεται το κομμάτι του δρόμου που έχει αποκοπεί, ενώ τοποθετήθηκαν προσωρινά εμπόδια για να αποτραπεί η διέλευση οχημάτων από το επικίνδυνο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δρόμος υποχώρησε κάτω από τα νερά των βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κακοκαιρίας.

Σημειώνεται πως υπάρχει εναλλακτικός δρόμος για πρόσβαση στο μοναστήριο, από την οδό Καραϊσκάκη στα Άνω Λιόσια, ενώ ο δήμαρχος της περιοχής είπε πως αναμένεται να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση τον Ιανουάριο, περίπου στις 15-20 του μήνα.

Δείτε φωτογραφίες: