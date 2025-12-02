Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στο ρεύμα πορείας με κατεύθυνση από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, οι οποίες ισχύουν μέχρι νεωτέρας, αποφάσισε η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Όπως ανακοίνωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, όλα τα οχήματα με προορισμό την Αθήνα θα εκτρέπονται στον Α/Κ Ευζώνων και μέσω του Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Ευζώνων, κόμβο της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Εδέσσης και των νομών Ημαθίας και Πέλλας θα κατευθύνονται προς Αθήνα.