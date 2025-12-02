Συναγερμός σήμανε στην Κυψέλη για την εξαφάνιση 13χρονου από χώρο φιλοξενίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Μοχαμάντ Σινό σήμερα, Τρίτη, και προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μοχάμαντ Σινό έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε καρό ζακέτα χρώματος μπλε και κόκκινο και φόρμα μαύρη, σύμφωνα με την ανακοίνωση, που αναφέρει πως «στις 2/12/25 και ώρα 07:00, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Κυψέλη, Αττικής».

«Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση», αναφέρει η ανακοίνωση.