Λίγο μετά το απόγευμα, σε περιοχές της Αττικής ξεκίνησε ισχυρή βροχή, η οποία εξελίχθηκε γρήγορα σε φαινόμενο που επηρεάζει μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου. Η ατμόσφαιρα σε πολλές περιοχές γίνεται πιο «βαριά» από τους ισχυρούς ανέμους, ενώ ακούγονται συνεχώς βροντές και παρατηρούνται κεραυνοί.

Σύμφωνα με τους ειδικούς η ένταση της κακοκαιρίας που μπορεί να οδηγήσει σε τοπικές πλημμύρες. Τα φαινόμενα εκδηλώνονται σε μια στιγμή όπου το οδικό δίκτυο είναι ήδη επιβαρυμένο, λόγω της στάσης εργασίας στα μέσα σταθερής τροχιάς που ολοκληρώθηκε στις 6 το απόγευμα.

Συνίσταται στους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να αποφεύγουν διαδρομές όπου συσσωρεύονται νερά, καθώς η ορατότητα μεταβάλλεται γρήγορα.

Η «ADEL» σαρώνει τη χώρα

Η Ελλάδα εισέρχεται σε φάση δραματικής επιδείνωσης του καιρού, με την κακοκαιρία να φέρει την ονομασία «ADEL» και να απειλεί το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις και μεγάλο χαλάζι έως και την Παρασκευή.

Ήδη από τα ξημερώματα της Τετάρτης 26/11, βροχές και σποραδικές καταιγίδες εκδηλώνονται σε διάφορες περιοχές, με τα φαινόμενα να είναι ιδιαίτερα έντονα στην Κέρκυρα και την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου.

Συναγερμός για την Τετάρτη και την Πέμπτη

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 26/11 ο καιρός θα παρουσιάσει περαιτέρω επιδείνωση.

Οι καταιγίδες θα ενταθούν:

Στα Επτάνησα , όπου αναμένονται τα πιο έντονα χαρακτηριστικά .

, όπου αναμένονται τα πιο . Στα δυτικά ηπειρωτικά , στην Πελοπόννησο .

, στην . Στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη.

Προσοχή: Στις δυτικές περιοχές (Επτάνησα, δυτικά ηπειρωτικά και δευτερευόντως Πελοπόννησος) τα φαινόμενα θα συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις, οι οποίες, κατά τόπους, ενδέχεται να έχουν σχετικά μεγάλο μέγεθος.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Πέμπτη 27/11, τα ισχυρά φαινόμενα θα επεκταθούν και σε αρκετές περιοχές της υπόλοιπης χώρας, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων αστικών κέντρων:

Έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα εκδηλώνονται κατά περιόδους και στις πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Δυνατοί άνεμοι και λασποβροχές

Παράλληλα με τις καταιγίδες, η κακοκαιρία θα φέρει και άλλα προβλήματα:

Στα πελάγη θα πνέουν νότιοι άνεμοι με εντάσεις που θα φτάνουν τα 6-8 μποφόρ .

θα πνέουν με εντάσεις που θα φτάνουν τα . Θα σημειωθεί έντονη μεταφορά σκόνης από την Αφρική, γεγονός που θα οδηγήσει σε εκδήλωση λασποβροχών σε πολλές περιοχές.

Η «ADEL» συνεχίζει έως την Παρασκευή

Η κακοκαιρία «ADEL» θα συνεχιστεί με παρόμοια χαρακτηριστικά και την Παρασκευή 28/11 στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι εντονότερες βροχοπτώσεις και καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν πλέον τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, διατηρώντας ταυτόχρονα τους πολύ ενισχυμένους νότιους ανέμους και τις αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης.