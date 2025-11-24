Περίπου δέκα σπίτια κινδυνεύουν μαζί με αυτά που έχουν ήδη καταρρεύσει, είπε ο δήμαρχος Βόρειων Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτσης, περιγράφοντας εικόνα βομβαρδισμένου τοπίου από το πέρασμα της κακοκαιρίας στη Δυτική Ελλάδα.

Χωριά πληγωμένα, με τόνους από φερτά υλικά μέσα στα χωριά, τα οποία έχουν παρασύρει δρόμους, δίκτυα ύδρευσης, οδικά δίκτυα, γέφυρες. Είναι τραγική η κατάσταση. Τα συνεργεία του Δήμου κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, περιγράφει ο δήμαρχος.

Χωρίς νερό Ματσούκι και Πράμαντα

Τα προβλήματα υδροδότησης σε ποιο χωριό συγκεκριμένα είναι στο Ματσούκι και στα Πράμαντα. Γίνεται τεράστια προσπάθεια από τα συνεργεία του Δήμου για να αποκατασταθει η υδροδότηση με κάποιους αγωγούς, οι οποίες θα είναι επιφανειακοί. Απαιτούνται πολλά συνεργεία για να αποκαταστήσουν τις ζημιές στα δίκτυα ύδρευσης, σύμφωνα με τον Νίκο Βαΐτση, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ.

Οι Καλαρρύτες πληγώθηκαν και μιλάμε για ένα χωριό κόσμο παραδοσιακό που είναι πολύ δύσκολο να απομακρυνθούν όλα τα φερτά υλικά, τόνισε.