Κρατώντας μπάλες γυμναστικής στα χέρια και με βλέμμα συγκεντρωμένο, τα μέλη των ΚΑΠΗ του δήμου Θεσσαλονίκης εκτελούν μεθοδικά κάθε άσκηση ορθοσωμικής και μυϊκής ενδυνάμωσης. Στην αίθουσα επικρατεί απόλυτη προσήλωση: κάθε κίνηση γίνεται με την ενθάρρυνση και τις οδηγίες της γυμνάστριάς τους να δίνουν ρυθμό στην συλλογική προσπάθεια. Μήνες τώρα προπονούνται με επιμονή και συνέπεια, με έναν κοινό στόχο: την ερχόμενη Κυριακή, 23 Νοεμβρίου, να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στον Ολυμπιακό Αγώνα Δρόμου και Δυναμικού Βαδίσματος 5 χιλιομέτρων, στο 8ο «Olympic Day Run», που θα πλημμυρίσει τη Θεσσαλονίκη με παλμό, ενέργεια και… ολυμπιακό πνεύμα.

«Γιαγιά να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς», ήταν τα λόγια παρότρυνσης του εγγονού προς την Καλλιόπη Τζελέπη. Η ίδια ακολουθεί, δύο φορές την εβδομάδα, το ειδικό πρόγραμμα γυμναστικής και μαζί με τα υπόλοιπα μέλη των ΚΑΠΗ θα βρεθεί σε λίγα 24ωρα στη γραμμή της εκκίνησης του αγώνα. Ο εγγονός και ο γαμπρός της είναι πιο προχωρημένοι από τη γιαγιά και θα τρέξουν στα 10 χλμ, ωστόσο όλοι θέλουν να χαρούν με την εμπειρία.

Συνολικά 220 άτομα, ηλικιωμένοι των ΚΑΠΗ μαζί με τις οικογένειές τους -οι περισσότεροι με τα εγγόνια και τα παιδιά τους, ηλικίας από 8 έως 88 ετών, θα ξεχυθούν στους δρόμους, θέλοντας να στείλουν το μήνυμα πως δεν υπάρχει κανένας ηλικιακός περιορισμός. Με αυτό το σκεπτικό, η συμμετοχή ήταν αθρόα και η «παρέα» των ΚΑΠΗ θα αποτελέσει και φέτος την πολυπληθέστερη ομάδα στο «Olympic Day Run».

«Λαμβάνω μέρος σε αγώνες δρόμου τα τελευταία επτά χρόνια. Αθλούμουν και στα νιάτα μου και συνεχίζω», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Τζελέπη, διακόπτοντας για λίγα λεπτά το πρόγραμμα γυμναστικής, που είναι σε εξέλιξη στο ΚΑΠΗ της Τούμπας. Ακριβώς δίπλα βρίσκεται η συναθλήτρια της Χριστίνα Μελεζιάδη, η οποία προσθέτει πως τα στερεότυπα έχουν πλέον σπάσει και τα ΚΑΠΗ έχουν εξελιχθεί σε clubs με πολλές δραστηριότητες. «Έχουμε δημιουργήσει φιλίες εδώ μέσα. Έχουμε κοινά προβλήματα και κοινές ανησυχίες που συζητάμε», επισημαίνει η κ. Μελεζιάδη. Η ίδια, στον αγώνα δρόμου των 5 χλμ θα τρέξει παρέα με τον 12χρονο εγγονό της, την κόρη αλλά και τον γαμπρό της.

Στο πρωινό τμήμα γυμναστικής, υπό την καθοδήγηση της γυμνάστριας Ντανιέλας Τζόλλα, συμμετέχουν περίπου 40 άτομα. Η αίθουσα είναι ασφυκτικά γεμάτη και το ενδιαφέρον μεγάλο. Οι γυναίκες υπερτερούν, ωστόσο υπάρχουν και κάποιοι άντρες που ακολουθούν το πρόγραμμα, ακόμη κι αν βρίσκονται πίσω πίσω στη σειρά.

«Χαιρόμαστε πολύ, που πλέον δεν υπάρχει το στερεότυπο γήρανσης που υπήρχε κάποτε. Όλα τα μέλη μας είναι ενεργά και δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός», τονίζει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κ. Τζόλλα. Η γυμνάστρια είναι αυτή που τους παροτρύνει, άλλωστε, να πάρουν μέρος σε αθλητικές δραστηριότητες και σε αγώνες, λέγοντας πως οι ασκήσεις γυμναστικής βοηθούν όχι μόνο στα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει κάποιος ηλικιωμένος, αλλά και στη βελτίωση της ψυχολογικής του κατάστασης.

Χρόνο με τον χρόνο, οι αθλούμενοι των ΚΑΠΗ ολοένα και αυξάνονται, τόσο που υπάρχει ανάγκη για τη δημιουργία νέων τμημάτων ώστε να καλυφθούν όλα τα αιτήματα των ενδιαφερομένων. Για τον λόγο αυτό, ο αντιδήμαρχος Δημοτικών Κοινοτήτων και Γειτονιών και Τρίτης Ηλικίας Λάζαρος Ζαχαριάδης ψάχνει τη «φόρμουλα», μέσω της τεχνολογίας, προκειμένου να μεταδίδονται ζωντανά τα προγράμματα γυμναστικής σε όλα τα ΚΑΠΗ.

«Για δεύτερη χρονιά, στο 8ο Olympic Day Run, το ΚΑΠΗ του δήμου Θεσσαλονίκης συμμετέχει με τη μεγαλύτερη ομάδα. Προπονούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, με τα μέλη μας να έχουν κατανοήσει πως με τη γυμναστική βελτιώνεται η σωματική, αλλά και η ψυχολογική τους κατάσταση. Κι επειδή δεν αρκούν οι δύο γυμνάστριες για να εκπληρώσουμε όλα αυτά που έχουμε στο μυαλό μας, ψάχνουμε τρόπους ώστε με την εφαρμογή της νέας τεχνολογίας, οι ηλικιωμένοι να γυμνάζονται πέρα από τις δύο προγραμματισμένες φορές», τονίζει ο κ. Ζαχαριάδης.

Με αυτό το σκεπτικό, αναμένεται να τοποθετηθούν κάμερες, που θα μεταδίδουν καθημερινά το πρόγραμμα γυμναστικής σε όλα τα ΚΑΠΗ του δήμου Θεσσαλονίκης. Έτσι, χωρίς τη φυσική παρουσία της γυμνάστριας αλλά μέσω οθόνης θα μπορούν περισσότερα άτομα να αθλούνται.

Προς το παρόν, όμως, όλα τα βλέμματα και το ενδιαφέρον είναι στραμμένα στην ερχόμενη Κυριακή, οπότε και θα πραγματοποιηθεί ο Ολυμπιακός Αγώνας Δρόμου Olympic Day Run» Greece, που συνδιοργανώνεται από όλους τους θεσμικούς φορείς της ελληνικής Ολυμπιακής οικογένειας και υλοποιείται από το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Την ίδια μέρα θα διεξαχθεί και ο πρωτοποριακός αγώνας 1ο Thessaloniki City Marathon- ο 1ος Μαραθώνιος πόλης στην Ελλάδα, με την υποστήριξη των δήμων Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς.