Για περίπου 48 με 72 ώρες αναμένεται να μας απασχολήσει η νέα κακοκαιρία, η οποία χτυπά από σήμερα τη χώρα μας. Αύριο, Τετάρτη, αναμένεται η κορύφωση αυτού του κύματος κακοκαιρίας, ενώ από την Πέμπτη θα οδηγηθούμε σταδιακά σε μια πρόσκαιρη βελτίωση. Μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να χαλάσει και πάλι ο καιρός.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται κυρίως σε περιοχές που βρίσκονται από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά, όπως η Θεσσαλία, η Χαλκιδική, οι Σποράδες, η Αττικοβοιωτία, η Εύβοια, η ανατολική και νότια Πελοπόννησος, και στην εξέλιξη των φαινομένων θα δούμε να επηρεάζονται και περιοχές του Αιγαίου, όπως οι Κυκλάδες, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Οι συννεφιές θα κυριαρχήσουν στα περισσότερα τμήματα, με εξαίρεση τα νότια, νοτιοανατολικά θαλάσσια τμήματα, όπου θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια με λίγες συννεφιές.

Οι καταιγίδες θα ξεκινήσουν πρώτα μέσα στο Ιόνιο και σιγά σιγά θα επεκταθούν πιο ανατολικά. Θα αφορούν, κατά κανόνα, θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις.

Στην Αττική θα δούμε τις πρώτες βροχές κοντά στο μεσημέρι με ήπιες εντάσεις. Από το απόγευμα και στη συνέχεια, και κυρίως μέσα στη νύχτα, τα φαινόμενα θα ενταθούν αρκετά και θα συνοδεύονται από καταιγίδες, οι οποίες θα αφορούν κυρίως θαλάσσιες, παραθαλάσσιες εκτάσεις του νομού. Η θερμοκρασία θα είναι κοντά στους 23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη οι περισσότερες βροχές αναμένονται κυρίως προς τα νότια θαλάσσια, παραθαλάσσια τμήματα. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς αργά το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης.

Αύριο, Τετάρτη, σιγά σιγά στη δυτική και βόρεια Ελλάδα θα αρχίσει να βελτιώνεται ο καιρός, ιδιαίτερα προς το μεσημέρι. Το κύμα κακοκαιρίας θα αρχίσει σιγά σιγά να περιορίζεται προς τα ανατολικά και νότια, και «εκεί δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, δηλαδή σε περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο – ανατολική και νότια Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Αττικοβοιωτία, Σαρωνικός, γύρω από την Πελοπόννησο με αρκετές βροχές μέσα στην αυριανή ημέρα».

Μέσα στην Πέμπτη το κύμα κακοκαιρίας θα περιοριστεί προς την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα για να οδηγηθούμε στην πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας. «Μέσα στις επόμενες ημέρες θα είμαστε σε μια τροχιά φθινοπωρινού τύπου κακοκαιριών, που θα δώσουν αρκετές βροχές», ανέφερε ο κ. Μαρουσάκης.

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ

Πορτοκαλί προειδοποίηση

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από το μεσημέρι της Τρίτης (4-11-2025) έως και το βράδυ της Τετάρτης (5-11-2025) σε περιοχές κυρίως της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βόρειου Αιγαίου.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

α. Στη Χαλκιδική και το βόρειο Αιγαίο (κυρίως περιοχή Λήμνου) την Τρίτη από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

β. Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

γ. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) την Τρίτη από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

δ. Στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία, πρόσκαιρα την Τρίτη το απόγευμα.

ε. Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.