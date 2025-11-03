Με μια ανάρτηση o μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σχολίασε τις καιρικές εξελίξεις των επόμενων ημερών, επισημαίνοντας πως ο Νοέμβριος δικαιολογεί απόλυτα την παραδοσιακή του ονομασία «Βροχάρης».

«Αν είναι να λέμε από τώρα αυτό που θα έρθει κακοκαιρία, μετά τι θα λέμε; Κατακλυσμός του Νώε;» έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Καλημέρα και καλό μήνα! Καθαρά φθινοπωρινός εξελίσσεται ο καιρός και μάλιστα αυτή την εβδομάδα σταδιακά θα πέσει και η θερμοκρασία!»

Ο μετεωρολόγος σημείωσε ότι από την Τρίτη έως και την Πέμπτη αναμένονται μπόλικες βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας, κυρίως στη δυτική και νότια Ελλάδα, αλλά και σε Κυκλάδες, Σποράδες, Εύβοια και Χαλκιδική.

Για την Αττική, όπως τόνισε, οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν την Τρίτη 4 Νοεμβρίου από το μεσημέρι και μετά.

Τα φαινόμενα, σύμφωνα με τον ίδιο, θα είναι περιορισμένα την Παρασκευή, ενώ από το Σάββατο το βράδυ αναμένεται νέο βροχοφόρο σύστημα, το οποίο θα διαδεχθούν και άλλα στη συνέχεια.

Παράλληλα, από το βράδυ της Τρίτης προβλέπεται ενίσχυση των βοριάδων (6-7 μποφόρ) και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας κατά 5-6 βαθμούς έως το Σάββατο.

H ανάρτηση του μετεωρολόγου:

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με βροχές και καταιγίδες – Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική το φαινόμενο

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, προειδοποιώντας για κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αύριο το μεσημέρι έως και το βράδυ της Τετάρτης (5/11) σε περιοχές κυρίως της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βόρειου Αιγαίου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

α. Στη Χαλκιδική και το βόρειο Αιγαίο (κυρίως περιοχή Λήμνου) από αύριο το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

β. Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από αύριο το απόγευμα έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

γ. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) από αύριο, νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

δ. Στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα αύριο το απόγευμα.

ε. Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

Όπως ανέφερε νωρίτερα σήμερα ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, το κύμα κακοκαιρίας θα δώσει βροχές σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, με τα πιο έντονα φαινόμενα να εκδηλώνονται από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά, δηλαδή σε περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο.

Την Τετάρτη, προς τη δυτική και βόρεια Ελλάδα θα αρχίσει να είναι πιο ήπιος ο καιρός, με σταδιακή υποχώρηση των φαινομένων, η κακοκαιρία όμως θα επιμένει προς την κεντρική, ανατολική και νότια Ελλάδα με αρκετά έντονες βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Πέμπτη και Παρασκευή περιορίζεται ακόμη περισσότερο η κακοκαιρία.

Στην Αθήνα θα βρέξει από αύριο το απόγευμα – βράδυ και τις περισσότερες βροχές στον νομό τις περιμένουμε την Τετάρτη, σημείωσε ο κ. Μαρουσάκης.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, αύριο Τρίτη, με εξαίρεση το νοτιοανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα στις υπόλοιπες περιοχές, προβλέπεται βροχερός καιρός και με τοπικές καταιγίδες στα παραθαλάσσια.

«Στην Αττική θα έχει και καταιγίδα. Άρα αύριο στο πρόγραμμα έχει και καταιγίδες. Από το πρωί μετά τις 10:00 θα έχει βροχές, αλλά καταιγίδες θα έχει από το μεσημέρι – απόγευμα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γιαννόπουλος.

Την Τετάρτη θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα βρέχει ακόμα στα κεντρικά, τα νότια ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Την Πέμπτη τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο νότιο Αιγαίο.



