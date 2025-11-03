Οι τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα, Δευτέρα 3/11. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις που κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανώς να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Aραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές αρχικά στη δυτική και από το απόγευμα και στην κεντρική Μακεδονία.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο βόρειο Ιόνιο το πρωί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Aραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Ασθενείς τοπικές βροχές στην ανατολική Πελοπόννησο από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στη δυτική Κρήτη όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και τοπικά στην Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Aραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Τι καιρό θα κάνει αύριο, Τρίτη 4/11

Αρχικά στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, γρήγορα στο βόρειο Αιγαίο και από νωρίς το απόγευμα στα δυτικά τμήματα της Κρήτης και των Κυκλάδων αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα στα δυτικά θα εξασθενήσουν.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ από το πρωί στα βόρεια και σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 3 με 5 και τοπικά στα βόρεια 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 21 με 23 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για την Τετάρτη 5/11

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, που γρήγορα όμως στα βόρεια θα σταματήσουν ενώ από το μεσημέρι στα νότια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια-παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες που αργά το απόγευμα θα περιοριστούν στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά.

Τι καιρό θα κάνει την Πέμπτη 6/11

Στα ανατολικά και νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και από το βράδυ και στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Ο καιρός την Παρασκευή 7/11

Στα ανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Στα δυτικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.