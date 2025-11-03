Η Μαρία Καρυστιανού μίλησε ανοιχτά για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, τις δικές της προθέσεις να εμπλακεί στην πολιτική σκηνή, αλλά και για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας σε podcast της Εφημερίδας των Συντακτών, η κ. Καρυστιανού τόνισε ότι η πολιτική του πορεία και οι αποφάσεις του στο παρελθόν είναι πιο σημαντικές από όσα δηλώνει σήμερα. «Ο επαγγελματίας πολιτικός συχνά λέει άλλα από αυτά που κάνει. Ο κύριος Τσίπρας έχει το παρελθόν του. Δεν ξέρω τι λέει τώρα, αλλά η ιστορία του είναι γνωστή. Εγώ ενδιαφέρομαι για τις πράξεις και όχι τα λόγια», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, διέψευσε τα σενάρια ότι η πλευρά του πρώην πρωθυπουργού την είχε προσεγγίσει στο παρελθόν με πρόταση συνεργασίας, λέγοντας ξεκάθαρα: «Όχι, αυτό δεν είναι σωστό».

Σχολιάζοντας το πολιτικό σύστημα της χώρας, η κ. Καρυστιανού εξέφρασε έντονη δυσπιστία: «Αυτό το πολιτικό σύστημα δεν το εμπιστεύομαι. Πριν το δυστύχημα στα Τέμπη, είχα απογοητευτεί πλήρως. Δεν υπήρχε κάτι που να με εκφράζει και στις τελευταίες εκλογές δεν πήγαινα καν να ψηφίσω. Η εμπιστοσύνη μου είχε χαθεί προ πολλού, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν μπορούσα να φανταστώ το μέγεθος της διαπλοκής και της διαφθοράς», σημείωσε, περιγράφοντας με ειλικρίνεια την αποστασιοποίησή της από την πολιτική.

Σχετικά με τις προσωπικές της πολιτικές προτιμήσεις, υπογράμμισε ότι δεν ανήκει σε κανένα παραδοσιακό πολιτικό στρατόπεδο: «Έχω απομακρυνθεί από το πολιτικό φάσμα. Δεν είμαι ούτε στο κέντρο, ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Στηρίζομαι αποκλειστικά σε ό,τι είναι αναγκαίο για να σωθεί η χώρα».

Σε ερώτηση για τα σενάρια νέου πολιτικού σχηματισμού, τόνισε ότι έχει άποψη για την κάθαρση και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, παρόλο που δεν είναι δικαστικός: «Η κάθαρση δεν γίνεται μόνη της. Πρέπει να κινητοποιηθούν οι πολίτες. Δεν χρειάζεται ένας μόνο ηγέτης. Μπορεί να υπάρξει ομάδα που να εμπνέει εμπιστοσύνη. Η λύση για τα προβλήματα ήδη διαμορφώνεται, γιατί έχουμε φτάσει χαμηλότερα από τον πάτο, και μάλιστα εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Όταν αυτή η προσπάθεια αποκτήσει σάρκα και οστά, θα αναδείξει και τον ηγέτη της. Αν υπάρξει ομάδα με ολοκληρωμένες λύσεις, θα συνεργαστώ και θα στηρίξω αυτή την προσπάθεια», εξήγησε, αποσαφηνίζοντας παράλληλα ότι δεν επιδιώκει προσωπικά να ηγηθεί της πρωτοβουλίας.

Σε ό,τι αφορά τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η κ. Καρυστιανού δεν έκρυψε την έντονη κριτική της: «Ο Μητσοτάκης είναι χάος. Οτιδήποτε άλλο εκτός του πολιτικού συστήματος είναι προτιμότερο, γιατί για μένα το πολιτικό σύστημα είναι παρόμοιο παντού. Αυτή η κυβέρνηση είναι το χειρότερο που μας έχει συμβεί». Παράλληλα, διευκρίνισε ότι ποτέ δεν έχει ψηφίσει τον κ. Μητσοτάκη: «Όχι, δεν τον έχω ψηφίσει».