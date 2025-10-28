Στιγμές βαθιάς συγκίνησης σημάδεψαν την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στις Θεσπιές Βοιωτίας, με την συμμετοχή της μικρής Αλεξίας. Η 14χρονη σήμερα κοπέλα, που ανήμερα του Πάσχα του 2019, σε ηλικία 8 ετών, είχε τραυματιστεί από αδέσποτη σφαίρα ενώ έπαιζε στην αυλή του σπιτιού της, βρέθηκε και πάλι στην πρώτη γραμμή της εθνικής επετείου.

Έξι χρόνια μετά το τραγικό περιστατικό, η Αλεξία παρέλασε καθισμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο, με τους συμμαθητές της στο πλευρό της, δείχνοντας θάρρος και υπερηφάνεια.

Στις φωτογραφίες που δημοσιεύει το permissos.gr, η μικρή μαθήτρια της πρώτης Γυμνασίου κρατά την ελληνική σημαία και συμμετέχει στην παρέλαση στους κεντρικούς δρόμους της γενέτειράς της, αφήνοντας ένα δυνατό μήνυμα δύναμης και ελπίδας.