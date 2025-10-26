Τραγικό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής (26/10/25) στον δρόμο που συνδέει το Ραπτόπουλο με το Λιθοχώρι στην Ευρυτανία, όταν ένα ΔΧΕ όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέπεσε σε γκρεμό βάθους 80 μέτρων.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του LamiaReport, το αυτοκίνητο βγήκε εκτός οδοστρώματος σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο, με αποτέλεσμα να ανατραπεί στον γκρεμό και να χάσει τη ζωή του ένας 40χρονος άνδρας, καταγόμενος από τη Γρανίτσα.

Μέσα στο όχημα βρισκόταν και η 12χρονη ανιψιά του, η οποία στάθηκε τυχερή μέσα στην ατυχία της, καθώς ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια με ελαφρύ τραυματισμό στο χέρι. Η ανήλικη μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Καρπενησίου για περαιτέρω εξετάσεις.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής από τη Γρανίτσα και το Καρπενήσι, οι οποίες ειδοποιήθηκαν χάρη στο σήμα έκτακτης ανάγκης που εξέπεμψε το όχημα. Στην επιχείρηση ανάσυρσης, που διήρκεσε αρκετές ώρες, συνέδραμαν αστυνομικοί αλλά και κάτοικοι της περιοχής.