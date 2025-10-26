Τραγωδία με έναν νεκρό από πυρκαγιά σημειώθηκε στη Λαμία το πρωί της Κυριακής 26 Οκτωβρίου, σε μονοκατοικία στη Νέα Ιωνία.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport στη Στερεά Ελλάδα

Πιο συγκεκριμένα το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο πριν τις 09:00 στην Παρνασσού με τους καπνούς να είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση, δημιουργώντας έντονη αναστάτωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέσα στο σπίτι εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας περίπου 60 ετών, ο οποίος διέμενε μόνος του. Οι πυροσβέστες που έφτασαν άμεσα στο σημείο τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ παράλληλα αντιμετώπισαν την πυρκαγιά που είχε επεκταθεί και προκαλούσε πρόβλημα και στις διπλανές κατοικίες λόγω των πυκνών καπνών.

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, ενώ συνεργάστηκαν με την Αστυνομία για την ασφαλή απομάκρυνση των ενοίκων των γειτονικών σπιτιών, μεταξύ των οποίων και μια ηλικιωμένη γυναίκα. Η κατάσταση στο σημείο πλέον έχει αποκλιμακωθεί, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την τραγική φωτιά.